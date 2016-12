Una distancia de 13 puntos

Trece puntos marcan la diferencia del rendimiento del Tecnyconta Zaragoza esta temporada. Los trece que distan de la media de puntos que recibe en el Príncipe Felipe (73,3) y los que encaja cuando viaja fuera de la capital aragonesa (86,5), una disparidad demasiado significativa que le ha impedido hasta ahora dar algún paso al frente en la clasificación. Son las dos caras del equipo de Andreu Casadevall, que presenta la cuarta cifra más baja de puntos recibidos en casa pero la tercera más alta lejos del hogar.

Los buenos resultados en casa han asentado al Tecnyconta Zaragoza en la zona templada de la Liga Endesa, alejándole de los puestos de peligro y permitiéndole incluso soñar con la Copa si es capaz de ganar al menos tres de los cuatro partidos que le quedan en la primera vuelta. Las cuatro victorias consecutivas que acumula en el Príncipe Felipe se han cimentado, sobre todo, en su buen trabajo defensivo. El entrenador ha conseguido hacer un equipo compacto y unido con una pelea y un trabajo defensivo constantes. Ahora si quiere seguir avanzando tendrá que mejorar fuera y el primer paso para ello es reducir ese agujero defensivo. Ofensivamente apenas hay diferencia, en casa anota un promedio de 78,8 puntos y fuera, 78,1.

La desigualdad está en los números defensivos y la brecha es demasiado grande. Lo habitual, no solo en la trayectoria del Tecnyconta las últimas temporadas sino para la inmensa mayoría de los equipos de la competición, es que el rendimiento aumente en casa y disminuya fuera. Ahí está este curso el ejemplo del Morabanc Andorra y su impecable 6-0 en casa que le mantiene muy cerca de entrar en la Copa del Rey pese a que lejos del Principado solo ha sumado un triunfo. Y todos los equipos acumulan mejores números cuando cuentan con el calor de su público que cuando no lo tienen excepto el Unicaja, que presenta el mismo balance de 4-2 tanto en el Carpena como lejos de él.

El problema del equipo zaragozano es que el descenso del rendimiento defensivo fuera de casa es demasiado drástico. En los partidos de casa solo el Iberostar Tenerife (67,3), el Valencia (70,3) y el Real Madrid (72,5) reciben menos puntos que el Tecnyconta (73,3). Pero fuera únicamente el Andorra (89,3) y el UCAM Murcia (89) encajan más que los aragoneses (86,5). Y en el diferencial solo le superan los murcianos, con una diferencia de 15 puntos recibidos más cuando juegan fuera de casa. Curiosamente, hay tres equipos que mejoran sus números defensivos cuando viajan, Estudiantes (6), Betis (3) y Joventut (4).

En cualquier caso, no es necesaria la comparación con el resto de clubs para comprobar que se trata de una diferencia excesiva. Es una fisura considerable por sí misma que alerta al equipo de que debe mejorar su rendimiento fuera. Porque no han sido iguales sus actuaciones defensivas en casa contra el Murcia, Fuenlabrada, Tenerife y Andorra que cuando ha jugado en Santiago de Compostela, Sevilla, Madrid, Vitoria y Las Palmas. No solo porque las primeras sean victorias y las segundas derrotas sino porque su nivel defensivo ha sido claramente inferior lejos de casa. Y por ahí se le han escapado los partidos al margen de otros errores concretos, un día el rebote, otro el tiro de tres, el siguiente las pérdidas... La única constante ha sido la diferencia defensiva. 13 puntos.