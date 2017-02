Distancia con la crisis

A la espera de puedan producirse buenas noticias este miércoles en Mestalla, los jugadores del Barça intentan aprovechar los dos días de fiesta que les ha dado Luis Enrique, en una semana inusualmente vacía de fútbol para ellos, para poner tierra de por medio con el estado depresivo que atenaza al equipo. Algunos lo han hecho en el sentido físico, como Leo Messi, que acudió a una gala benéfica a El Cairo a favor del tratamiento contra la hepatitis C, y los más con actividades destinadas a perder de vista por 48 horas las obligaciones cotidianas. Descanso y negocios para espantar la crisis.

Messi viajó a El Cairocon sus hermanos y recibió un baño de masas en una gala benéfica

El lunes fue Piqué quien se relajó con un partido de pádel junto a su amigo Carles Puyol en la presentación de una pista en la empresa que posee en Rubí. El central compareció sonriente y relajado, con su familia (excepto Shakira), y no dejó escapar la ocasión de ejercer de portavoz no oficial y airear una consigna optimista destinada a zanjar especulaciones. “Estamos a muerte con Luis Enrique, dijo”. Este martes, Leo Messi, acompañado de sus dos hermanos, Rodrigo y Matías, viajó a El Cairo. El argentino es allí la cabeza visible de una campaña contra la hepatitis C, una enfermedad de alta incidencia en Egipto y pocos medios para combatirla. “Nadie debería esperar por un tratamiento”, dice Messi en la consigna.

"ERES MEJOR QUE RONALDO"

Primero había visitado la pirámide de Giza, todo ello envuelto en una enorme expectación y grandes medidas de seguridad, y luego fue al hotel donde se celebró la gala. Algunos fans que lo aguardaban a la entrada lo recibieron con gritos de “eres mejor que Ronaldo”,mientras sonaba el himno del Barça en su honor.

Un acto coronado con una actuación musical y la entrega de un trofeo finiquitó el viaje relámpago del astro argentino, mientras en Barcelona las opiniones discrepaban entre quienes aseguran que su enfado tras marcar el penalti ante el Leganés se debió a los pitos de la aficióny los que niegan rotundamente que Messi esté molesto con la afición. Él no hizo declaraciones en El Cairo, salvo un par de frases protocolarias para honrar la historia de Egipto y la belleza de sus monumentos.

EL OPTIMISMO DE STOICHKOV

Pero para insuflar optimismo en el ambiente, quizá pocos como Hristo Stoichkov. El delantero búlgaro acudió a Martorell a presentar un ‘Cruyff Court’ -pequeño campo de fútbol público para niños- que patrocina la fundación del ídolo holandés junto con la Obra Social de La Caixa y el Barça. Stoichkov se mostró “convencido" de que los azulgranas "van a reaccionar" y, se lanzó a una furibunda defensa de los jugadores de Luis Enrique: "No se puede juzgar a un equipo que lo ha ganado todo por un mal partido. A este equipo no se le puede pedir más. Ha ganado títulos que ningún otro equipo podía soñar”, dijo. “Tenía que venir un resultado como el del otro día en París y punto".

"Los que hemos jugado a fútbol sabemos que esto tiene arreglo", añadió el búlgaro, para quien hablar de fin de ciclo es absurdo porque "cada año sale algún jugador importante y se ganan las cosas que se tienen que ganar". En este sentido, recordó que a él le tocó vivir otro 4-0, el de Atenas, en la final de Champions ante el Milán, "y fue muy duro", pero dijo que a veces estas goleadas sirven para reaccionar, como el 6-3 encajado ante el Zaragoza en la época del Dream Team.“Luego ganamos 16 partidos seguidos y fuimos campeones”, soltó Hristo a modo de píldora para la ilusión de los culés.

LA CRUYFF COURT DE MARTORELL

La Cruyff Court de Martorell es la 14ª de Catalunya y la 221ª en el mundo. Al acto inaugural asistieron el alcalde Xavier Fonollosa, la viuda de Johan Cruyff, Danny, el vicepresidente primero del Barça, Jordi Cardoner, el director del Área de Acción Comercial y Educativa de la Fundación la Caixa, Xavier Bertolín, y la directora de la Fundación Cruyff, Pati Roura.