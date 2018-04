Djokovic: "Mi objetivo es volver a la cima"

"Mi objetivo es volver a la cima y creo que lo puedo conseguir pensando a largo plazo y si sé disfrutar del camino y tener confianza en mí", ha valorado Novak Djokovic al final de una rueda de prensa de media hora en la que el exnúmero 1 mundial se ha mostrado feliz y abierto a mostrar su momento personal y deportivo con una sonrisa en la boca y feliz de estar en la casa de Rafael Nadal.

Djokovic, actualmente número 12 mundial, se ha apuntado "a última hora" a jugar el Barcelona Open Banc Sabadell en busca de recuperar sus mejores sensaciones en la pista. Le faltan partidos. Desde principios de año solo ha jugado nueve (cinco victorias y cuatro derrotas) y tras ser eliminado en octavos de final en Montecarlo por el austrico Dominic Thiem, se decidió a pedir una invitación "en el último momento".

Jugar sin dolor

El tenista serbio admite que no está aún "donde quiero estar" pero por primera vez desde que jugó en Australia (eliminado en octavos por el surcoreano Chung), se siente bien en la pista. "En Montecarlo por primera vez he jugado sin pensar en ningún dolor", ha destacado Djokovic que se operó el año pasado del codo y tuvo que parar hasta su reaparición esta temporada, en la que aún sufrió otra pequeña operación de su lesión.

Djokovic ha asegurado que llega a Barcelona "preparado, de lo contrario no estaría aquí", pero es consciente de que su nivel no está al máximo y mucho menos para afrontar a Nadal en unos teóricos cuartos de final. "He de ser modesto y salir a dar lo mejor de mi, desde el primer partido". El exnúmero 1 mundial a valorado la calidad del torneo y el nivel que siempre tiene, "con Rafa y con los jugadores que vienen".

Nadal, el rey de la tierra

Del número 1 mundial, que le ha recibido con los brazos abiertos, Djokovic se dehizo en elogios cuando le preguntaron si consideraba que Nadal era el mejor jugador del mundo sobre tierra. "Sé. Absolutamente. Sin duda", ha dicho sin necesidad de escuchar la traducción de la pregunta en castellano. "Yo me formé en la tierra, pero en mi trayectoria se ha cruzado un chico llamado Nadal que me ha obligado a esforzarme. Nunca me lo pone fácil".

A pesar de reconocer esa superioridad en tierra de Nadal (14-7 en sus duelos personales) ha insistido en que su objetivo del año "es Roland Garros", donde espera llegar al máximo nivel pero de otra forma a como lo hizo cuando dominaba el circuito. "No estoy donde quiero estar en el futuro. Ahora simplemente quiero mejorar cada día".