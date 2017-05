La doble utopía de Kanté

La primera camiseta que se enfundó en su niñez Ngolo Kanté (26 años) fue la de Ronaldo Luis Nazário. Por desgracia para el Chelsea, quizás el mejor registro del brasileño sea el único que el francés no domine. Kanté no ha necesitado goles. Sus compañeros y los periodistas le han elegido como el jugador más valioso de la Premier por delante del mago Eden Hazard y del todoterreno del Tottenham Dele Alli. Disfruta de su segundo título consecutivo tras ganarlo con el Leicester el curso pasado.

Es una empresa jamás soñada para un futbolista que a los 19 años era aficionado. Ngolo, parisino de padres malienses, jugó durante una década en el Suresnes. Aún hoy no se explican cómo pudieron mantenerle durante tanto tiempo.

Ni el PSG, ni Rennes, Lorient o Sochaux estuvieron interesados en él. Uno de sus entrenadores, Pierre Ville, contó a la BBC que los motivos de su extraña y prolongada omisión fueron la estatura y su solidaridad: "No destacaba porque jugaba para el equipo".

Finalmente, en el 2010, el Bolonia lo incorporó a sus reservas.Debutó en Segunda División un par de años más tarde. Fichó por el Caen, donde iba a los entrenamientos en una moto destartalada mientras sus compañeros se compraban coches de alta gama. Subió con ellos a Ligue 1 y apareció el Leicester, que pagó por él siete millones de euros. El Chelsea se lo llevó luego por 35.



EL SECRETO DE RANIERI



En realidad, Claudio Ranieri no tenía la menor percepción de la existencia de Ngolo Kanté. Su llegada a Leicester fue un cúmulo de casualidades. El técnico italiano quería mantener a Esteban Cambiasso en esa posición, pero el argentino se quiso ir. Entonces Ranieri manifestó su interés, según explicó él mismo en su primera intervención pública tras su destitución, por un mediocampista internacional cuyo nombre no ha sido desvelado. El futbolista secreto no quiso ir a Leicester. Borradas las dos primeras opciones, el ojeador del club Steve Walsh puso dos nombres más sobre la mesa: Jordy Clasie (Southampton) y Kanté.

Ranieri empezó ubicándolo en la izquierda. Acabó corrigiendo el error usándolo en el centro, formando un dúo fantástico con Drinkwater. ¿Cuál es el secreto? NGolo aplica sencillez en su respuesta: «No tengo. Intento anticipar el regate del oponente para saber hacia qué lado irá y bloquearle. Miro su lenguaje corporal, pero no es nada especial. Todos lo hacen». Recuperador incansable, Kanté está en todas partes. Su técnico actual, Antonio Conte, lo tiene complicado para sugerirle algunas mejoras.

Tras un partido ante el West Ham, Conte analizó su soberbia actuación. «Ha cometido cinco fallos. De 50 pases que ha dado, cinco no han ido donde deberían. Debe mejorar». Mientras pronunció la última palabra estalló en una carcajada. No podía contenerse: «Estoy bromeando. Me cuesta encontrar una parcela donde incentivarle a mejorar». Kanté, que ahora conduce un Mini, apenas habla. Sonríe, juega, brilla y descansa.