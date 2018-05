Un domingo para todos

Faltaban diez minutos para las nueve y media de la mañana y llegó el gran momento de la 39ª edición de la Carrera Popular Ibercaja por la Integración. Fue entonces cuando la entidad financiera encabezada por Fernando Arcega le dio el homenaje a Montse Abelló, una leyenda del deporte aragonés. La zaragozana disputó 14 Mundiales de cross y ganó en varias ocasiones la Popular pionera. Después se desplazó a la línea de salida y dio el pistoletazo a la prueba que le dio tanto renombre.

«Es la primera vez que daba la salida. Todo ha sido muy normal, muy en su punto y no ha habido nada pomposo. He estado muy a gusto con Fernando Arcega y María Frago», decía Abelló, que estuvo acompañada toda la mañana por Eduardo Artigas, su esposo. «Si no tengo ningún compromiso, igual corro el año que viene. Aquí no compite la gente buena y lo importante es disfrutar del domingo con los amigos y la familia», explicaba Montse Abelló.

Esta edición fue importante puesto que la carrera cambió de fecha y pasó a disputarse de octubre al mes de mayo. Ahora está embutida en la vorágine de pruebas populares que se celebran en este mes. Comenzó mayo con la Popular de El Rincón, continuó con el Maratón de Zaragoza y finalizará el mes el domingo que viene con la prueba de los 10K.

Encabezó la línea de salida el popular Joaquín Pacheco en su silla de ruedas. Detrás de él una serpiente multicolor de 5.386 participantes que llenaban la calle San Ignacio de Loyola. Había de todo. Padres, medres, abuelos, amigos, personas de todas las edades y también deportistas discapacitados. A los únicos a los que no se les dejó ver fueron a la élite del atletismo aragonés, que apenas aparecen desde que Ibercaja no da fijos de salida.

La prueba tenía un recorrido atractivo de 5.800 metros por el paseo de la Constitución, Cesáreo Alierta, una incursión por el barrio de San José y vuelta por el mismo recorrido. Pese a que la prueba cuenta con la dirección técnica de la Federación Aragonesa, no había marcado ninguno de los 5 kilómetros. Tras el festival popular llegó la guinda de la Fiesta por la Integración que se celebró desde las 12 de la mañana en el Parque de Atracciones.