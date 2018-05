Dominicos busca la División de Honor Plata en tierras gallegas

Los chicos de Balonmano Dominicos quieren repetir el domingo de gloria que vivió Aragón el pasado fin de semana. En una jornada para el recuerdo las mujeres de Colores ascendieron a División de Plata en Basauri y el Stadium masculino accedió a Primera categoría. Es en esta división en la que está consolidado Dominicos en los últimos años. Y ahora quiere dar el salto ascendiendo a la División de Plata.

Para ello se ha desplazado a la localidad pontevedresa de O Rosal donde disputa desde esta tarde uno de los tres cuadrangulares que se disputan en el territorio nacional. El ganador de cada uno de ellos subirá a la División de Plata. Esta tarde a partir de las 19.00 horas los zaragozanos se enfrentan al equipo andaluz del Montequinto de Dos Hermanas. Mañana a las 20.30 horas los aragoneses se enfrentan a los anfitriones de Acanor Novás. Y cierra la competición el domingo a las 10.30 frente a Sant Esteve Sesrovires.

El pucelano Raúl Álvarez es el técnico de los zaragozanos. «Es la combinación más complicada que nos podía tocar respecto al nivel de los equipos y la distancia porque las otras dos sedes están en Santoña y Algemesí. Nos ha tocado el primer gallego y los segundos de Cataluña y Andalucía». Lo zaragozanos han realizado un largo viaje en autobús de 12 horas. Llegan hoy antes de comer. «Jugaremos después de la comida. La situación no es la idónea para intentar rendir. Pero es lo que toca en el nivel amateur. Para nosotros esto es una recompensa», explica Raúl Álvarez.

En principio el equipo más asequible es el de Dos Hermanas. «Pero cualquiera de los tres van a ser complicados. Nos ha tocado todo lo más difícil que nos podía tocar». Pero el técnico es optimista y reconoce que Dominicos tiene sus opciones. «Cada uno tenemos un 25% de posibilidades y hay que pelear por ello. Hemos hecho una muy buena temporada y viajamos sin ninguna presión al campeonato», indica.

Dominicos se presenta con algunos lesionados y la baja de Juan Castro por viaje de fin de estudios. «Llevamos tiempo preparándolo. Nos clasificamos hace dos semanas y media tras el partido de Trapagarán y hemos hecho un plan específico con una mini pretemporada para llegar físicamente bien». El punto fuerte de Dominicos es «una defensa de anticipación, de mucho robo de balón y salida a la contra. Eso nos ha dado las señas de identidad de este año. La progresión del equipo ha sido muy buena, perdiendo solo tres partidos y hemos cogido buenas rachas», explica.

El primera línea Javier Ariño es el jugador de referencia. «Hay piezas importantes en defensa y otras en ataque que dan el orden táctico. Ariño ha estado en Asobal, este año jugó en Huesca y marca las diferencias. Pero esto es la suma de todos», apunta.

Este conjunto es la referencia junto al equipo de chicas que estuvo este año en la División de Plata. «Tenemos mucha cantera y es importante para crear ilusión en los chavales, que son conscientes de que si lo hacen bien van a poder jugar». Álvarez llegó a Dominicos como director técnico el año pasado, pero ahora solo es el entrenador del primer equipo. «A mitad te temporada hablé con el club. Teníamos diferentes puntos de vista sobre la canteras, no nos poníamos de acuerdo y acordamos que me centrara en el equipo de Primera. No ha habido problemas».