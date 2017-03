Dos fallos defensivos monumentales para perder en el último segundo

Minuto 94 FINAL DEL ENCUENTRO

Minuto 93 Markovic marca el segundo del Córdoba, en la última jugada. Se mete en el punto de penalti, domina un pase caído y coloca por encima del cuerpo de Saja. Otro despiste generoso de la defensa zaragocista

Minuto 91 Valentín entra por Manu Lanzarote. Cambio para el estudio profundo

Minuto 90 Cuatro minutos más

Minuto 87 Córner para el Real Zaragoza

Minuto 82 Ángel recoge un meteorito lanzado por Fletscher desde la banda derecha y lo convierte en un satélite con un remate altísimo. Nueva oportunidad del Real Zaragoza

Minuto 79 El Córdoba saca el balón de la raya ante un toque forzado de Dongou que se iba dentro. Agné se queja desde la banda pidiendo un penalti que lo parece ya que el portero arrolla al delantero zaragocista y ha sido expulsado

Minuto 76 El Real Zaragoza atraviesa un momento de conmoción tras encajar el gol y ver que Saja no parece estar al cien por cien. El Córdoba se ha acelerado y busca el triunfo

Minuto 73 Saja pide el cambio por una aparente lesión muscular. Calienta Irureta, pero el argentino sigue de momento jugando

Minuto 69 Gol de Rodri. El tanto llega de saque de un esquina peinado al segundo palo por Luso, donde esperaba el delantero para empatar sin oposición. Desatención colosal de una defensa muy condescendiente 1-1

Minuto 69 Markovic por Alfaro

Minuto 67 Conecta toda la delantera zaragocista con Dongou de protagonista la pasar la pelota a la llegada de Edu García. El zaragozano, sin embargo, tira muy cruzado

Minuto 65 Nueva contra del Real Zaragzoa bien llevada por Edu García y muy mal definida por Fletscher, ingenuo e incrédulo en su pase

Minuto 64 Dongou releva a un agotado Cani

Minuto 63 Donoso por Bergdich

Minuto 62 No puede el Córdoba con el blindaje del conjunto aragonés. Es cuestión de atar en corto a Javi Lara y a Piocarri

Minuto 60 El Real Zaragoza no se inmuta. Arropado por su firmeza en defensa y sabedor de que el Córdoba va reduciendo su físico y juega un poco a la brava, sigue apoyándose en su gol y esperando la reaparición del delantero o alguna acción a balón parado que le favorezca

Minuto 56 Piovacarri centra o chuta y obliga a Saja a sacar una mano para enviar el balón a córner

Minuto 55 Cani se queja de un golpe en la cabeza, en una acción fortuita

Minuto 54 Entra Piovaccari por Edu Ramos. El Córdoba mete un ariete de toda la vida

Minuto 53 Córner para el Real Zaragoza. Edu García ha tocado de cabeza demasiado blando

Minuto 52 Amarilla para Edu Ramos, que le ha tatuado el codo a Lanzarote en la cabeza

Minuto 50 A Ángel le han calentado el tobillo. Nada nuevo para el delantero. que no ceja en su lucha por anticiparse

Minuto 46 Rodri se marcha solo tras una concesión e indeciisón terrible de Cabrera y Marcelo Silva, pero al plantarse frente a Saja le pega con los cordones del botín izquierdo y el balón sale muerto de risa y flojo por el fondo. El Córdoba, literalmente, ha tirado el empate fuera

Minuto 46 Entra Edu García por Xumetra

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

El Real Zaragoza no ha salido de la cueva hasta el minuto 43, como si supiera que con defenderse sería suficiente. Sin apenas posesión ni precisión, con Javi Lara campando a sus anchas por el césped aunque sin intimidar demasiado el área de Saja, el conjunto de Raúl Agné ha respondido al baile de su rival con un golpe seco y contundente. Ese tanto de Ángel, el 14 en su cuenta particular, pone por delante a un equipo que sufría en su asumido papel de conservar la portería a cero por encima de cualquier otra pretensión. Será complicado que los andaluces, dado su delicado estado de salud y el instante en el que se ha producido el gol, sean capaces de reaccionar en la segunda parte.

Minuto 45 FINAL DE LAPRIMERA PARTE

Minuto 43 0-1 Gol de Ángel. El delantero firma una contra a la perfección que nace en los pies de Xumetra. Enn carrera y ante la salida de Kieszek, el punta define por alto. Un gol de gran calidad en la ejecución y en el arranque

Minuto 42 Alfaro casi aprovecha un saque de banda... Se ha plantado en el primer palo de Saja muy apurado

Minuto 40 Marcelo Silva tapona el disparo a bocajjaro de Rodri. Valiente y oportuno el uruguayo al poner su cuerpo como último y eficaz recurso

Minuto 39 Bergdich corre a un pase filtrado y obliga a la salida del área de Saja con la protección en la ayuda de José Enrique, que ha hecho de escudo

Minuto 38 Javi Lara tiene más presencia en el partido que toda la medular zaragocista, que ocupa espacios y poco más. Sin ninguna intención o capacidad creativa, el equipo de Agné mueve el balón con pesadez

Minuto 34 Saja tira a fuera de banda un pase sencillo. Demasiados nervios en los zaragocistas

Minuto 32 El agujero de Fletscher va a hacerse famoso. Ros y Marcelo Silva acuden demasiado a menudo a suturarlo

Minuto 29 La simpleza y falta de recursos del Real Zaragoza en sus escasa relación con el balón le está conduciendo a un callejón, sobre todo ofensivo. No logra superar el centro del campo con sincera intención de intimidar a Kieszek

Minuto 27 El Córdoba se siente señor del partido y es cierto. Se atreve con todas las suertes bajo la dirección de un Javi Lara muy fino. El Real Zaragoza insiste en su armadura defensiva y en quedarse atrás en la búsqueda de que su adversario comenta algún error.

Minuto 23 Amarilla para Marcelo Silva. El uruguayo muestra un enfado considerable y le tiene que calmar sus compañeros ante sus constantes quejas por lo que considera una sanción excesiva

Minuto 21 Javi Lara lanza una falta sin mayor malicia y Saja, al intentar recoger la pelota junto al poste, ve cómo la bola sale escupida por su cuerpo. Un error inesperado del guardameta

Minuto 20 Xumetra, muy inocente, frena en seco una contra armada por Ángel. Se le ha hecho de noche

Minuto 19 El Real Zaragoza está al menos bien ordenado en defensa, lo que le permite contrarrestar el dominio del Córdoba

Minuto 18 El centro del campo zaragocista apenas ha tomado protagonismo, con Cani y Xumetra en las sombras del encuentro. Nula profundidad de los aragoneses

Minuto 15 El Córdoba se persona en el primer cuarto de hora sin ocasiones pero creciendo en su propuesta de llevar el partido a su terreno, es decir a las botas de Javi Lara y Bergdich, este muy activo por la otra orilla

Minuto 13 El conjunto de Agné empieza a tener un problema por el costado de Feltscher, quien ha dado muestras de cierta inseguridad y despiste. El venezolano debe de ajustar los marcajes y definirse entre subir o guardar la posición

Minuto 11 Javi Lara provoca un roto por la zona del lateral venezolano y acaban derribándole en una excelente acción personal

Minuto 10 El Córdoba se está decantando por atacar la franja defendida por Feltscher, entrando con cierta facilidad

Minuto 8 Primera acción por dentro de Lanzarote, quien profundiza sobre la carrera de un Feltscher que llega apurado pero con fuerza suficiente para provocar un saque de esquina.

Minuto 7 El conjunto aragonés, en sus únicos amagos atacantes, ha buscado a Ángel muy en largo y sin precisión. Por el momento, el equipo de Raúl Agné renuncia a la pelota y al control del partido frente a un rival que tampoco amenaza en exceso.

Minuto 3 Cabrera no mide la fuerza de su salto y ofrece una falta cerca del área.El lanzamiento botado por Javi Lara acaba en córner, que se ejecuta sin consecuencias para la portería de Saja

Minuto 1 El primer minutos responde con fidelidad al pulso entre un equipo local y otro visitante. El Córdoba tiene la pelota y el Real Zaragoza espera con chispazos de presión alta sobre la salida de los andaluces.

20.30 COMIENZA EL PARTIDO

19.47 El Córdoba parte con el siguiente once: Kieszek, Caro, Luso, Cisma; Bergdich, Aguza, Edu Ramos, Javi Lara, Bíttolo; Alfaro y Rodri

19.25 El Real Zaragoza no repite equipo. Agné apuesta en esta ocasión por Feltscher en lugar de Fran en el lateral derecho. Juegan Saja, Fletscher, Marcelo Silva, Cabrera, José Enrique, Zapater, Javi Ros, Lanzarote, Cani, Xumetra y Ángel. En el banquillo se quedan Irureta, Fran, Valentín, Edu García, Samaras, Edu Bedia y Dongou. El descartado de los 19 ha sido Raí.

La victoria sobre el Numancia, por un juego más aseado que en la mayoría de las ocasiones y un resultado rotundo, tuvo un enorme efecto de alivio deportivo y psicológico para el Real Zaragoza. También ha agitado las mariposas en el estómago del optimismo más radical o romántico, que aún atisba la posibilidad de que el equipo alcance un puesto para la promoción de ascenso. En este deporte, los milagros se reservan a los torneos a corto plazo, y el conjunto de Raúl Agné transita a duras penas por una competición de largo y tortuoso esfuerzo, desposeído de regularidad y potencial. Su objetivo no se ha desviado un milímetro del que afrontó el pasado domingo: lograr la permanencia lo antes posible y vivir el resto de la temporada sin grandes presiones y margen suficiente para construir de una vez un proyecto creíble.

Para continuar con ese ascenso por la cara oculta de Segunda necesita los tres puntos que va a disputar en el Nuevo Arcángel (20.30 Gol TV). El Córdoba se presenta en esta cita con los nervios a flor de piel y un panorama desolador. Es el peor en casa de toda la categoría, incapaz de ganar y con unos problemas escandalosos para marcar en su estadio (sólo 12 goles). La marcha de Florin Andone al Deportivo y de Xisco al Muangthong United tailandés le ha dejado seco. A un punto de la zona de descenso, con la grada encendida y las notables bajas de Juli y Pedro Rios para este encuentro, los andaluces están hechos un trapo. El Real Zaragoza, sin embargo, no está en condiciones de valorar a su favor el mal ajeno. El UCAM Murcia y el Nástic también parecían presas fáciles y tumbaron al equipo aragonés.

El escenario, sin duda, parece bastante favorable siempre que el Real Zaragoza no se despiste un solo instante durante su escalada por esta pared vertical. No es un prodigio a domicilio, por lo que deberá romper con esa mala costumbre pese a que en sus dos últimas salidas haya puntuado (Huesca y Alcorcón). Agné va a mantener el once que se impuso al Numancia siempre que Cani esté en condiciones de jugar. Con Xumetra muy ldentro, de delantero flotante, y una puesta por la asociación colectiva por parcelas interiores.

El conjunto aragonés dejó su portería a cero después de trece jornadas consecutivas. No es un dato cualquiera y menos desde que Sebastián Saja ocupa la portería, sobre todo para este compromiso que apunta a sonreír a quien aproveche su oportunidad y subraye una alta concentración defensiva. Con Ángel y su fusil y un ánimo más elevado, el Real Zaragoza puede vencer en su ascensión hacia la calma. Dadas las circunstancias, todo un éxito.