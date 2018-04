Dos plazas, cuatro equipos

Con seis jornadas por delante para el final de la fase regular de la Liga Endesa eludir el descenso parece ya cosa de cuatro equipos, uno de ellos el Tecnyconta Zaragoza. Tras la jornada de ayer Betis y Joventut empatan a siete triunfos en los dos puestos fatídicos mientras que Bilbao y Tecnyconta les superan por una sola victoria. San Pablo Burgos se distancia ya con diez triunfos. Los resultados del domingo fueron cara y cruz para los intereses del equipo aragonés. El Joventut confirmó su reacción de las últimas semanas con un contundente triunfo ante un pobre Bilbao (84-56), mientras que el Betis dejó escapar una gran oportunidad al caer en casa ante el San Pablo Burgos (96-101).

Así que el Tecnyconta sigue fuera de las posiciones de descneso y continúa dependiendo de sí mismo, factor que debería aprovechar para no estar siempre mirando de reojo lo que sucede en otras pistas y esperando el fallo ajeno. Al equipo de Pep Cargol le quedan seis partidos, solo dos de ellos en casa, con dos duelos directos. El próximo domingo visita Murcia, que se ha metido de lleno en la lucha por el playoff, después recibe al Betis en el partido clave que marcará la temporada y el futuro y, a continuación, viaja a Burgos, que ha tomado carrerilla las últimas jornadas. Ante ambos rivales directos tiene perdido el averaje del partido de ida. Ahí debería hacer los deberes el equipo aragonés porque sus tres últimos partidos incluyen una visita a Málaga, recibir al Fuenlabrada y despedir la temporada en el Palau.

El Tecnyconta mantiene la cabeza fuera pero no puede descuidarse. Sus sensaciones en la pista no están siendo buenas y sus números así lo corroboran. Es el peor equipo de los cuatro que pelean por no descender. Solo los zaragozanos han perdido los últimos cuatro partidos de manera consecutiva. En este periodo el Joventut ha ganado tres encuentros, el Betis uno y el Bilbao, otro. También acumula la peor racha con el único triunfo que ha conseguido en las últimas ocho jornadas disputadas. En ese tramo el Joventut y el Betis suman 3-5, mientras el Bilbao ha conseguido 2-6. San Pablo Burgos se ha escapado con sus cuatro victorias consecutivas.

Más aún, en la segunda vuelta solo el Bilbao Basket lleva peores números. En las once jornadas disputadas en este segundo tramo los bilbaínos acumulan un balance de 2-9, mientras los zaragozanos han conseguido un 3-8. El mismo que el Joventut y el Betis. La caída del Tecnyconta se está produciendo de forma prolongada y sostenida, no es una cuestión de las últimas semanas, aunque se agravó considerablemente con el inesperado tropiezo ante el Joventut. Solo con haber ganado ese partido el equipo zaragozano vería la situación de manera muy diferente, mucho más cerca de su objetivo final.

Muchos puntos

Ese es uno de los factores que juega en contra del Tecnyconta. El equipo aragonés parece ir poco a poco e inexorablemente cuesta abajo mientras sus rivales aceleran o, como mínimo, espabilan. El Joventut parecía descendido hace un mes y ahora se ha ganado el derecho a pelear por la salvación. El Betis se resiste a caer aunque le falta consistencia. Solo el Bilbao va dejando sensaciones similares o peores a las del Tecnyconta Zaragoza.

Otra de las cuestiones que dificulta mucho la empresa aragonesa es la cantidad de puntos en contra que recibe cada jornada. El sábado volvió a encajar 97 y su media se mantiene ligeramente por encima de los 90 por partido en esta segunda vuelta. Ante esto solo hay dos soluciones, o el equipo consigue defender de tal forma que rebaje esos números o plantea un ataque para superar esas cifras. Porque ese es otro de los problemas del equipo, su ataque siempre es insuficiente y acaba perdiendo los partidos por demasiada diferencia de puntos. Ahora la cuestión es que el Tecnyconta debe intentar sumar al menos dos partidos más para estar tranquilo, uno de ellos innegociablemente contra el Betis. Para no depender de nadie.