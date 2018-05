Dylan Ennis: «Me gusta asumir tiros importantes»

Dylan Ennis, jugador del Tecnyconta Zaragoza, aseguró ayer que huye de la responsabilidad y que le gusta «asumir tiros importantes». «Quiero que se me conozca por ser un jugador que no se esconde. Bellas me dio el balón, tenía confianza para asumirlo y estoy muy feliz de haber podido anotarlo», explicó sobre el decisivo triple que anotó en la victoria ante el Real Betis.

Ahora llega la visita a Burgos, «un choque muy importante también». «Tenemos que salir de nuevo con la mentalidad de que es un partido que hay que ganar sí o sí» , algo que se debe mantener en los cuatro partidos que quedan. «Es la actitud que tenemos que mantener hasta el final de temporada», exigió el base.

Además, ayer se completó la 29ª jornada de la Liga Endesa con el cómodo triunfo del Real Madrid en casa ante el Kirolbet Baskonia (101-89).