El Ebro iniciará la Liga sin que el césped de El Carmen esté renovado

El césped del campo municipal de fútbol de La Almozara no será remodelado este verano, lo que significa que el CD Ebro comenzará la próxima temporada en un terreno de juego que, según la documentación aportada por el Instituto de Biomecánica de Valencia al Ayuntamiento de Zaragoza en enero, no cumple las condiciones que exige un campeonato nacional como la Segunda División B .

Ante la falta de un acuerdo con Fieldturf Poligras, la compañía adjudicataria, para iniciar la renovación, el concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, confirmó ayer con un «no» que el equipo arlequinado no dispondrá del «césped de calidad» por el que el Ayuntamiento hizo un desembolso de 143.836,38 euros (IVA incluido) durante el inicio de la nueva campaña en la categoría de bronce.

«Solicitamos varios informes para comprobar la calidad del césped y no coinciden con los que nos ha presentado la empresa», comentó Híjar. Cuando conocieron los resultados del análisis, desde el consistorio recalcaron que los filamentos del nuevo césped no contenían los nervios metálicos que hacen que la hierba sintética recupere su estado natural tras ser pisada, una versión que contradice la de la empresa contratada, que alegó que el material del verde se encontraba en buen estado.

El debate sigue en pausa, sin avances y a la espera de una última reunión entre ambas entidades que aclare el futuro del terreno de juego. En el Ayuntamiento son optimistas y esperan alcanzar un consenso. No obstante, de no llegar a un acuerdo, Híjar no descarta «recurrir a vías legales» para desatascar una cuestión muy dilatada en el tiempo.

Con el complejo de La Almozara como tema pendiente, el ayuntamiento también ha trabajado en la modernización del césped artificial de seis campos municipales de fútbol. La obra afectará a los recintos municipales de Torrerramona, José Luis Violeta, García Traid, Picarral, Oliver y Valdefierro. Además también contempla la instalación de una alfombra verde en el centro deportivo El Cascajo, en el barrio de San Gregorio, cuyo terreno de juego, el último de la ciudad, aún es de tierra.

también EL rugby / Este contrato incluye la implantación de césped artificial en el campo municipal de rugby ubicado en el CDM David Cañada, en los Pinares de Venecia, donde actualmente compite el Fénix Zaragoza. Este recinto cuenta con césped natural, pero el club demandó al consistorio la sustitución por uno artificial con el fin de «mejorar su mantenimiento e incrementar las posibilidades de uso», indicó Híjar, dada la mayor resistencia y la versatilidad ante las condiciones meteorológicas que ofrece este tipo de hierba.

La inversión destinada a todas las remodelaciones asciende a 1.946.789,26 euros, incluido el IVA, y serán ejecutadas simultáneamente por la empresa aragonesa Mondo Ibérica.