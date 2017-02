Edu Bedia: "Estamos mejorando, tenemos juego, actitud y ganas"

El Real Zaragoza se mide este domingo al Alcorcón en una nueva entrega de LaLiga 1|2|3, una cita trascendental en la que "necesitamos ganar", según reconocía esta mañana en rueda de prensa el jugador zaragocista Edu Bedia. No obstante, los aragoneses afrontarán el compromiso de Santo Domingo con el refuerzo moral, aunque no de puntos, del duelo del pasado sábado ante el líder Levante, según señalaba el cántabro en sus declaraciones: "Tenemos juego, actitud y ganas; si seguimos jugando como el otro día, perderemos muy pocos partidos".

Edu Bedia, así, apuesta por "seguir por este camino" como fórmula para que lleguen los buenos resultados que permitan al conjunto blanquillo asomarse a los puestos punteros de la clasificación, pero yendo paso a paso. "El domingo es el partido de Alcorcón y no hay nada más", afirmaba el centrocampista, que hablaba sobre "no pensar en la derrota, sino en Alcorcón, que es el próximo partido". "Estamos trabajando muy bien estas semanas y, viendo al equipo así, vamos a perder muy poco", añadía.



Bedia subrayaba las virtudes del Alcorcón, un equipo muy fuerte cuando juega como local. "Están mejorando y son un equipo muy intenso", explicaba: "Es un campo muy difícil en el que los partidos son siempre complicados". El jugador zaragocista se refería por último a apoyo de los aficionados, recordando que en el último partido "nos recompensaron el esfuerzo a pesar de la derrota" y señalando que "eso nos da mucha fuerza para encarar el siguiente partido".