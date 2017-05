Edu Bedia valora el empate como «muy importante»

Entre semana dijo que iba a ser un día especial y, como era previsible, el partido lo fue para Edu Bedia, que volvía por primera vez al Carlos Tartiere desde su salida en enero del Real Oviedo. El jugador del Real Zaragoza fue increpado constantemente por la que fue su afición y a la conclusión del partido valoró el punto conseguido como «muy muy importante», ya que «este campo y el rival aprietan mucho». De todos modos, el cántabro reconoció que no se encontró a gusto sobre el césped porque «hoy (por ayer) era otro tipo de partido en el que tenemos que hacer otro tipo de cosas con menos balón». Como los de abajo han perdido, «nos la jugamos en casa» ante el Rayo.

Por su parte, para Isaac, que regresó al once inicial después de haber perdido la titularidad en la última jornada, fue un partido «muy sufrido porque el Real Oviedo se jugaba el playoff y han tenido muchas ocasiones». Aún así, valoró el defensa andaluz, «hemos conseguido un punto muy valioso y era importante sumar en un campo complicado en el que cuesta ganar». Por último, igual que Edu Bedia, el lateral no se encontró tan cómodo ya que «no hemos tenido el balón como otros días». Un punto bueno en un mal partido. El denominador común de las valoraciones.