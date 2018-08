Egan Bernal sufrió una "pequeña hemorragia cerebral" tras caer en San Sebastián

Egan Bernal, el prometedor corredor colombiano del Sky, que a sus 21 años asombró por su extraordinario rendimiento en el pasado Tour, sufrió una "pequeña hemorragia cerebral" que le mantuvo ingresado en el hospital de San Sebastián hasta recibir el alta durante la tarde del martes. Ahora deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas. El equipo británico, antes del accidente, ya lo tenía excluido en la planificación de la Vuelta, cuya alineación todavía no se ha hecho pública. Solo se sabe la presencia del ciclista catalán David de la Cruz.

La caída de Bernal se produjo a falta de 19 kilómetros para la llegada de la Clásica de San Sebastián, prueba que se disputó el sábado y que ganó Julian Alaphilippe. La cara del ciclista impactó contra el asfalto y a consecuencia del golpe se partió la nariz, el labio superior y perdió, rompió y fracturó varios dientes. En el mismo accidente se vio envuelto Mikel Landa, quien ya ha iniciado un completo plan de rehabilitación en Vitoria para disputar la Vuelta. En el conjunto Movistar reina el optimismo.

El causante de la caída fue el ciclista estadounidense Ben King, del Dimension Data, quien incomprensiblemente miró hacia atrás con la carrera lanzada y envió al suelo a varios ciclistas. Al acabar la carrera pidió disculpas a través de las redes sociales.

I am sincerely sorry to the riders who crashed as a result of my accident today. I looked back for my teammates when the rider beside me came across my front wheel. It's terrible when something like this affects yourself but worse when it affects others. I hope everybody is ok.