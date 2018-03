La élite se cita en Candanchú

Las inmediaciones de la estación de Candanchú cierra mañana la temporada competitiva de esquí de montaña a nivel nacional con la celebración de una prueba clásica. Es la XXIII Travesía Valle del Aragón, prueba organizada por ADECOM, un club jacetano de 35 miembros. En la competición se disputa de manera conjunta el Campeonato de España por equipos y el final de la Copa Aragonesa. La temporada se ha desarrollado casi en su totalidad en suelo aragonés debido a los problemas políticos en Cataluña. Todas las competiciones de la Copa de España tuvieron lugar en Cerler y Panticosa y el Nacional individual en Candanchú. Solo una prueba, la que abrió el año, se disputó en Cataluña. Fue el Vall de Boí, donde se disputó el Nacional de cronoescalada, el pasado 13 de enero.

Al final el recorrido primitivo se ha tenido que alterar debido a la gran cantidad de nieve que hay en el recorrido. «Lleva varios días nevando en abundancia y con un viento muy fuerte. Se han formado aludes de placa y hemos diseñado un recorrido alternativo. Hemos intentado mantener los desniveles siguiendo el reglamento, aunque el recorrido alternativo es más corto», afirma Ramón Bellera, el director técnico.

Todo el recorrido discurrirá junto a la estación de esquí. Comenzará a las 9.30 horas. «Se sube desde Candanchú hasta el telesquí de Los Príncipes y después hasta el Tobazo y se desciende a Carabineros hasta la pista grande. Al acabar los telesillas del Tobazo se desciende al Paso Pastor y se vuelve a subir al pico de Tobazo. Después se desciende a Candanchú por la zona de los Aludes y los Pinos». Posteriormente se llega al río y se sube a la zona intermedia del Tobazo. «Se vuelve a bajar por los Pinos y se realiza un ascenso a la Tuca Blanca para bajar, si las condiciones lo permiten, por el Tubo de la Zapatilla hasta la meta en Cancanchú».

El techo de la prueba es La Tuca, a 2.240 metros de altura. «Ya era la altura máxima del recorrido inicial. El trazado modificado en la modalidad A tiene 2.000 metros de desnivel positivo, el B es para las mujeres y los júniors y tiene 1.700 metros y el C es para la Liga Popular, los cadetes, los júniors femeninos e iniciación y tiene 700 metros de desnivel».

Se espera un máximo de 130 participantes. «Destacan los sub-23 Antonio Alcalde y Noel Burgos, también los guardias civiles Luis Alberto Hernando y Kiko Navarro junto a Manuel Merillas y Toni Blanco. En cuanto a las mujeres, viene una pareja importante que es Mireia Miró y Claudia Sabató. El mayor número de inscritos son de Cataluña, Madrid y Aragón», explica Bellera.

Para mañana a la hora de la carrera se pronostica una ventana de buen tiempo. «En principio será desde las ocho hasta las dos de la tarde. No habrá precipitaciones y el viento no será muy fuerte. Pero todo el fin de semana los previsiones son de grandes nevadas». El recorrido se ha marcado durante toda la jornada de hoy. «Había que limpiar todas las placas de viento para que no provoquen aludes», indica Bellera. Durante la segunda parte de la semana el riesgo de avalanchas ha sido de 3 y 4. «Hay mucha nieve que ha movido el viento. El punto más complicado es el barranco de Tortiellas. Tiene unos paredones verticales con nieve encima que se puede despeñar en avalanchas», explica Bellera.

Este año la prueba rondará los 60 voluntarios, el doble de lo habitual, al ser Campeonato de España. «La mayor colaboración es de Mayencos de Jaca, junto a Montañeros de Barbastro y el CM Pirineos de Zaragoza. También los amigos de Ejército nos echan una mano. Se colocan en la salida y la llegada y en los puntos donde los corredores se quitan las pieles de foca o el control de material obligatorio», concluye su explicación Ramón Bellera.