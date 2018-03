Una entidad con mucha historia

El Club Deportivo La Almunia es una entidad con historia. Su escudo le delata puesto que tiene el mismo que el Club Deportivo Español de Barcelona, pero con los colores amarillo y verde. Fue en 1947 cuando el entonces presidente del club catalán montó una fábrica textil en la localidad zaragozana. «Se fabricó una equipación para un conjunto canario y nos quedamos con esos colores. Dentro de tres años cumpliremos el 75º aniversario», indica Javier Lasarte, el secretario del club.

Ahora es una entidad consolidada con el único equipo de Tercera de los alrededores puesto que Morata, Ricla o Calatayud se encuentran en la Regional Preferente. «En 20 años hemos estado tres veces en la Tercera División. Es bastante complicado competir en esta categoría por el tema presupuestario. Estamos en los puestos de abajo, pero nos encontramos en la pomada. El equipo de Luis Leal y Carlos Galindo juega bien y vamos a intentar mantenernos. Estamos muy contentos con los entrenadores», indica.

El secretario resalta que el CD La Almunia «lleva muchos aficionados a su campo de Tenerías. El otro día estuvimos jugando en Sabiñánigo y había 120 personas viendo el partido. Sin embargo, aquí vienen 500 espectadores. Hay muchos niños y un ambiente de merienda», indica. Las instalaciones son de gran calidad. «Pertenecen al Ayuntamiento y cuentan con dos campos de fútbol 11 y fútbol 7 de hierba artificial. El municipio se encarga del mantenimiento, el marcaje y el riego. Los entrenamientos los hacemos en el campo pequeño para cuidar el césped del campo grande, que es un poco viejete», explica.

El secretario indica que en esta localidad de 9.000 habitantes «el hándicap es que nos tenemos que repartir los jugadores entre el equipo de fútbol sala del Juventud. Tienen mucha representación en todas las categorías. Somos amigos los miembros de los dos equipos y prueba de ello es que yo les hago las fichas por amistad. Estamos los mismos en los dos clubs y tienen un equipo de niñas infantiles a las que da gusto verlas jugar», dice.

Lasarte afirma que el CD La Almunia no es un «equipo de hacer fichajes, sino de dar servicio a los que quieren jugar a fútbol. Destacamos en los equipos de base como los dos benjamines y el equipo infantil es el ganador de la Liga Provincial a falta de dos jornadas. Los equipos van pasando etapas y así se demuestra el trabajo bien hecho». El gran problema es que cuando los chavales llegan a la categoría cadete de segundo año «se van perdiendo. Tenemos un equipo juvenil que tendría que ser el filón del cuadro de Tercera, pero hay un salto muy grande. Lo lleva Miguel Ángel Mosteo. No valoramos los resultados hasta que llegan a juvenil. Hace años se perdió la categoría y es el trabajo que más cuesta hacer».

Los 139 jugadores de los ocho equipos siguen la misma filosofía. «Tenemos un código ético que siguen todos, desde benjamines hasta Tercera. Lo importante es la educación, el respeto al compañero y jugar a fútbol como aprendizaje». El club cuenta con ayudas institucionales del Ayuntamiento y la Comarca de Valdejalón. «Si no tuviéramos esas ayudas no llegaríamos y eso que hay niños a los que sus padres no les pueden pagar la ficha. Hay bastantes extranjeros. Los hay rumanos o marroquís, pero están integrados y cumplen las mismas normas que los demás. En los desplazamientos todos tienen su bocadillo y cuidamos los que tienen alergias, son celiacos o los musulmanes que no pueden tomar ciertos alimentos».

A los padres se les integra en el club. «Tenemos entrenadores de fútbol y delegados. Todos ellos tienen título. Nos conocemos, somos vecinos en La Almunia e intentan hacerlo bien y dar ciertas facilidades. Queremos que se involucren en el proyecto deportivo y educacional. La primera sanción fue a un padre, al que se le prohibió entrar en el campo por un comentario», concluye.