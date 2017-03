«Era amigo de Agapito Iglesias y le tengo cariño, no lo escondo»

—Llega en agosto del 2009 en una decisión sorprendente de Agapito Iglesias.

—Lo sería para la gente de fuera, que no estaba vinculada al club, porque en realidad los meses anteriores hice muchísimas gestiones para el Real Zaragoza. Las que tenían que ver con el extranjero las llevaba yo sin que nadie lo supiera. Agapito me dijo: «Como ya haces la mitad de lo que está pasando en el Zaragoza por qué no vienes aquí e intentas hacer el resto». Y acepté.

—Pero eran gestiones deportivas y viene de director general...

—No fue un cargo elegido entre los dos. Él me lo propuso y yo le dije que lo que sabía era de fútbol. Los temas de papeleo y números los entiendo, pero no era el director general típico sino un hombre de futbol. Era complicado pero al final acepté. No lo haría otra vez. En la vida hay que decidir, a veces aciertas y en otras como esta cometes errores.

—¿El fichaje de Ewerthon en el 2005 fue su primer contacto con el Zaragoza?

—Sí. Jerónimo Suárez era director general y conocí ahí a Pedro Herrera. Desde que llegó Agapito la relación fue más estrecha.

—En la llegada de Oliveira tuvo mucho que ver usted.

—En la cesión del Milan sí intervine. En el fichaje fue al revés, intenté evitarlo. Me pareció muy arriesgado bajar y fichar a un jugador por 10 millones. Mi recomendación era no ejercer la opción, pero Agapito, y lo digo con cariño, es una persona que casi nunca hace lo que uno se espera. No valoró mi opinión entonces.

—¿Usted era un asesor del Zaragoza antes de entrar al club?

—Sí, era eso, es correcto. Nuestra relación era muy estrecha. Gran parte de mi vida profesional tras ser jugador ha sido y es asesorar a equipos. Son pocos, claro. En España había dos clubs con los que tuve mucha relación, el Zaragoza y el Betis. Y con el Zaragoza mucha por esa cercanía con Agapito. Por eso acepté ser director general, a pesar de que mi entorno me aconsejaba que no lo fuera, que no aceptara.

—¿Gerhard Poschner era amigo de Agapito?

—Claro que sí.

—¿Lo es aún?

—Sigo teniendo cariño hacia él a pesar de lo mucho que ha pasado. Hay que separar amistad y negocios y hubo muchas cosas que no salieron muy bien. Nada bien... Hay gente que no lo entiende y no pido que lo entiendan. Tengo cariño para la persona, no lo escondo. Ahora hablo con él de vez en cuando. Hubo muchas heridas tras mi salida que tardaron en cicatrizar, durante una época larga después no tuvimos contacto, pero la vida es demasiado corta para ir con rencor, no vale la pena. Pensé que, si no hubiera aceptado la propuesta del Zaragoza, no habría pasado nada, no habría habido ningún problema con él, por lo que todo lo que sucedió también fue en gran parte mi responsabilidad por aceptar el cargo.

—Cuando llega, lo hace con un jugador como Babic . Y se montó el primer revuelo con el entonces entrenador, Marcelino.

—Fue algo normal. Estaba libre, sin traspaso ni comisiones, necesitábamos un zurdo, lo hablamos en el club, también con Marcelino y ya está. El técnico era pesimista con él. El trato era que, si Babic no rendía, en diciembre se iba. Y el míster, tras unas semanas, dijo que estaba contento. Pero cuando hubo cambio de técnico, con Gay, ya no contó con él.

—¿Su relación con Marcelino?

—Fue complicada. Pero no lo fue ni por él ni por mí. Cuando yo llegué había una tensión entre Marcelino y el club, con personas con peso dentro. Había voces que me pedían echarlo nada más llegar. Mi opinión era ver cómo trabajaba, conocerlo. Esos primeros meses en el club fueron difíciles, por muchas cosas que ya habían pasado antes. Era una relación club-entrenador que era casi imposible recuperarla. Lo único que hubiera ayudado eran los resultados, pero no llegaron. Así, el ambiente cada vez fue peor. A mí personalmente me parece un entrenador fantástico, aunque era imposible mantenerlo.

—Usted apuesta de forma decidida por Gay como su relevo.

—Hablamos con varios, pero no había ningún entrenador que me diera una garantía de que fuera mejor de lo que teníamos en casa. Gay ya sabía lo que era el club y conocía el equipo. Teníamos las ideas claras de dónde retocar el bloque y él confiaba en nosotros, por eso era lo adecuado. Fue mi decisión, había voces, muchas, que no lo veían, pero salió bien.

—Fichar a siete jugadores en enero es algo más que retocar.

—Ya con Marcelino lo tuvimos claro que había que fichar, pero esa relación entre él y el club salpicaba al equipo. Había un ambiente complicado en el vestuario y había que reaccionar. Quizá es difícil entender por qué te deshaces de un jugador, pero es que hay muchas otras valoraciones. Era claro que se necesitaba un cambio radical, no solo en el sentido deportivo sino a la hora de hacer grupo, de tener un vestuario unido esos cinco meses.

—Está hablando de la salida por ejemplo de Ayala o López Vallejo. Tras el partido de debut de Gay en el Bernabéu con un 6-0 hubo una charla reveladora, ¿no?

—Fue una conversación con todo el equipo, a las doce de la noche en el hotel, que no fue muy agradable, por decirlo de una manera suave. Hablé sobre todo yo. Son situaciones que pasan porque no las puedes dejar pasar. O hablas lo que tienes dentro o no hablas nunca más. Era el momento de ser claro, de dar la posibilidad a que alguien diera su versión, pero fue un monólogo mío.

—¿Señaló solo a esos dos?

—No se trataba de señalar a nadie. Tanto Fabián como López Vallejo eran personas estupendas, pero hay circunstancias donde se forman grupos y había varios en ese equipo. Se trata de decidir por qué grupo apuestas. Y eso a veces lleva a no ser justo con algún futbolista. En este caso, seguro. Con Ayala fue el momento más complicado. Como profesional y como persona era impecable.

—Ayala dijo después que usted siempre le fue de cara.

—Es que no puede decir otra cosa. El que se sentó con él y le explicó todo fui yo. Había que pensar en el éxito del club. Para eso eres director general, para tomar decisiones, por mucho que duelan.