Andreu Casadevall no acabó nada contento del partido de su equipo. Más que por la derrota, por la sensación. «Es la primera vez que damos una imagen derrotista en un partido esta temporada», dijo el preparador del Tecnyconta, que apeló a la imagen mostrada por su equipo en partidos anteriores. «No podemos perder el espíritu de lucha y de equipo. Esta sensación de hoy no la podemos volver a tener», señaló rotundo Casadevall.

El técnico juzgó justa la derrota, incluso corta, y destacó que había habido bastantes jugadores en su equipo por debajo de su nivel. «La defensa ha estado siempre por detrás, sin poder romper el ritmo de juego del Barcelona: las rotaciones han sido excesivas, con demasiada dependencia de la ayuda, algunas descontroladas... Y ellos mueven muy bien el balón. Por el contrario, nosotros no hemos estado físicos ni en defensa ni en ataque. Nos hemos bloqueado, no hemos circulado el balón, con demasiada gente desconectada... Hay jugadores que no han estado, que han estado desaparecidos», resumió.

Uno de ellos fue Fotu, que ha tenido problemas físicos. «Estuvo los dos últimos días sin entrenar, con problemas en la rodilla. No se le veía muy metido, ha intentado estar, pero no ha sido el Fotu de siempre», explicó Casadevall. Pero el neozelandés no fue el único. «Jelovac no estaba centrado, Adas, Holt, Filip... Ha sido un problema generalizado», indicó.

El técnico no puso paños calientes a la actuación de su equipo. «Ha sido un resultado que no refleja lo que ha sucedido, ya que podía haber sido bastante más amplio. La victoria del Barça es muy merecida y nosotros hemos de mirarnos a nosotros. No se puede perder el espíritu de lucha y de equipo que habíamos adquirido. Más ahora que vienen dos partidos importantísimos», apuntó Casadevall en referencia a los dos últimos encuentros de la primera vuelta, frente al Estudiantes en Madrid el próximo domingo y contra el Manresa en el Príncipe Felipe una semana más tarde.