Escalando hacia la cima

Mañana comienza el Stadium Casablanca la Liga Dia a las 16.00 horas en el pabellón de Magariños de Madrid con el Open Day frente al Uni Ferrol. La competición se presentó ayer en Madrid con la presencia de Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española, y una representante de cada uno de los 14 equipos de la Liga. Por el Filter acudió Luci Pascua.

A priori es la temporada en la que el equipo aragonés va a contar con materia prima de más calidad. Pero Víctor Lapeña, el entrenador, prefiere ser cauto. «No sé si será mejor equipo que hace dos años, cuando quedamos cuartos. Pero me gusta más porque metemos a más gente de la cantera», afirma Lapeña. El equipo zaragozano tiene que seguir varias pautas. «Tenemos una plantilla corta y la defensa del equipo debe ser muy solvente para evitar sobreesfuerzos». En ataque, el Mann Filter debe intentar tener «posesiones largas de balón. Hay que controlar el rebote defensivo porque no nos gusta sacar de fondo de nuestra canasta. Nos gusta atacar y tener un juego alegre», dice.

La columna vertebral la conformarán tres jugadoras que regresan después de estar hace dos años en el equipo. Son la base Gabi Ocete, la escolta Paola Ferrari y la pivot Jaklin Zatlanova. «Ocete es muy solvente y más madura en su juego. En cuanto a Ferrari, es líder en la anotación del equipo. Pero le falta ritmo puesto que se rompió el dedo meñique de su mano izquierda». Jaklin Zlatanova regresa tras haber sido madre en abril. «Me la llevaría al fin del mundo. Entiende a la perfección el baloncesto de Víctor Lapeña. Además se identifica con el club de manera especial», indica.

El club ha fichado a Tamara Abalde, Cobi Barbee y Vega Gimeno y sigue en el equipo Luci Pascua. «Esta última ya tiene una edad, con 35 años. Hay que ser pacientes con ella porque ha sufrido varias operaciones y hay que saber usarla». Sobre Tamara Abalde explica que «es una de las jugadoras que más rápido se ha adaptado al estilo de juego. Espero de ella lo mejor y que se le abran las puertas de la selección española». Barbee es una jugadora polivalente. «Es muy fuerte y juega tanto cerca como lejos del aro. Se complementa muy bien con Ferrari en la posición de escolta». Vega está saliendo de una lesión de ligamento cruzado en su rodilla. «Esperamos contar con ella en febrero. Es un alero tirador muy fuerte que puede postear», afirma.

Las aragonesas

Lapeña cuenta cada día más con la cantera. «No tendrán tanto peso específico, pero realizarán rotaciones de máxima calidad». Las canteranas son las bases Irene Lahuerta y Zoe Hernández y Carolina Esparcia, la capitana del Stadium Casablanca. «Lahuerta dará descanso a Ocete y cuando está en pista sumará. A Zoe Hernández hay que dejarla crecer y que se equivoque, porque en unos años puede ser la líder del equipo». Por fin analiza el papel de Esparcia. «Es una jugadora de relevo y tiene las ideas claras de lo que representa para el equipo», valora Lapeña.

La primera meta del Filter es disputar la Copa de la Reina. «La juegan seis equipos. Es el objetivo, pero no veo fácil este reto. Pero ahora jugamos con el Uni Ferrol y no nos tenemos que centrar en nada más». El máximo favorito para ganar la Liga es el Perfumerías para Lapeña. «Para la competición nacional irán muy sobrados y no le veo rival. Pero en la Euroliga no lo tendrán tan fácil». Después estarán el Girona, «que puede luchar con el Salamanca y el Gernika. Después no sabría decir. Nos gustaría estar en la parte alta y hay que contar con Araski, Logroño y Cáceres», concluye.