La España femenina sub-20 elimina a EEUU en el Mundial

La selección española consiguió clasificarse para los cuartos del final del Mundial Sub'20 de fútbol femenino, que se juega en la Bretaña francesa, tras empatar ante Estados Unidos (2-2), en un partido que había sido perfecto para sus intereses hasta el minuto 83, pero en el que se sufrió en los últimos minutos.

España tuvo el partido de cara desde el inicio, llegó al descanso con clara ventaja (2-0) y supo controlar las acometidas del rival hasta el minuto 83. Una falta directa y un disparo desviado por la defensa igualaron un partido, que a Estados Unidos sólo le valía ganar para pasar a cuartos.

La lucha final

No obstante el equipo español aguantó los últimos minutos para llevarse una justa clasificación a unos cuartos de final donde se las verá con el ganador del China - Nigeria el próximo jueves. La selección española sigue asombrando en este Mundial sub-20. Bien es verdad que llegó a Francia entre las candidatas al triunfo, pero siempre y cuando pudiera acabar entre las dos primeras del grupo C, el de la muerte. Japón y Estados Unidos, dos de las grandes siempre en esta categoría, además de Paraguay, eran auténticos obstáculos en su camino.

Y no sólo ya está en cuartos de final, sino que lo hace como primera de grupo, tras vencer con solvencia a japonesas (1-0) y empatar con las estadounidenses. Además, se trata de un equipo que no hace más que crecer con el paso de los partidos. Aunque a España le valía el empate, las jugadoras de Pedro López no salieron a especular sino a ganar. Y se vió pronto en el Clos Gastel Stadium de Léhon, donde el inicio del once español fue con el único objetivo de ir a por el partido. El dominio y control del centro del campo fue de la Rojita, que puso cerco a la meta defendida por Laurel Ivory.

El primer gol

Fruto de ese dominio vino el primer gol, cómo no, de una certera Patricia Guijarro, quien aprovechó un mal despeje de Jealin Howell, para parar, controlar y rematar a la red, cuando tan sólo se llevaban siete minutos. La del Barça dedicó su gol a la lesionada Ona Batlle.

Pero, Estados Unidos es una de las grandes de la categoría y terminó por despertar. Primero un remate de Viviana Villacorta desde fuera del área, respondido con una gran parada de Catalina Coll, y luego un disparo de Erin Gilroy, que salió fuera.

Mucho peligro

Los dos equipos siguieron generando mucho peligro. Como la pelota que sacó Ashley Sánchez a remate de Guijarro, en la misma línea de gol, a falta de siete para el descanso, tras una jugada de estrategia del equipo español. España no se agazapó en defensa sino que siguió en busca de cerrar el partido antes de pasar por los vestuarios, y así lo hizo.

Balón al área en el saque de una falta, que recogió Lucía García dentro del área pequeña y su remate no fue bien blocado por la guardameta americana, y acabó entrando en su portería. Un 2-0 que hizo honor al equipo que más fútbol puso y que aunque no lo necesitaba, más arriesgo.

En el descanso, las estadounidenses se debieron conjurar en busca de dar la vuelta al partido. Sabedoras que estaban fuera del Mundial, Japón iba ganado 4-0 a Paraguay, salieron a por todas tras la reanudación. España también salió con sus ideas claras. Se atrincheró en su campo, cerró las líneas y si entraban las americanas, ahí estaba Coll, muy segura.

La reacción

Estados Unidos se encomendó a la velocidad de Abigail Kim, quien salió tras el descanso, para dar la vuelta al encuentro. Fue la única que puso en apuros a la defensa española, salvo en una falta rigurosa que Sophia Smith ejecutó directa a gol, a falta de siete minutos para el final

Un tanto que hizo que las americanas lo siguieran intentando. y un golpeo lejano de Savannah Demelo tocó en una defensa y terminó dentro de la portería de Coll. Estados Unidos se puso sólo un gol de clasificarse y dejar fuera a España, a falta de tres minutos más el tiempo añadido.

Fueron en total siete minutos de un agobio inesperado porque con el devenir el encuentro, nadie había apostado por una reacción como la de las norteamericanas. Eso sí, la mejor ocasión en este final agónico fue para Candela Andújar.

Ficha técnica:

España: Catalina Coll, Berta Pujadas, Laia Aleixandri, Damaris Egurrola, Patri Guijarro, Carmen Menayo, Claudia Pina (Silva Rubio, 88'), Lucía Rodríguez (Nuria Rabano, m.59), Aitana Bonmati y Eva Navarro (Candela Andujar, 73').

Estados Unidos: Ivory; Sánchez ( Kim, 46'), Girma, Smith, Demelo, Villacorta, Pickett, Rodríguez (Hocking, 73'), Hiatt, Howell (Pinto, 59'), Gilroy.

Árbitra: Anna-Marie Keighley (Nueva Zelanda)

Estadio: Clos Gastel (Léhon, Francia).