España, a por la hazaña en Francia sin Nadal

Me preocupa el zurdo español, ese es él que me preocupa», decía Yannick Noah, el capitán francés cuando dio la lista de Francia para enfrentarse a España en las semifinales de la Copa Davis en Lille. No nombraba al número 1 mundial, no quería, pero se refería a Rafael Nadal. Esa era su gran preocupación. Ya no la tendrá. Y quizás por eso, ayer en la rueda de prensa tras el sorteo, no ocultaba su optimismo bromeando con las preguntas de los periodistas galos. Especialmente con la elección como número 2 de Benoit Paire en lugar de Richard Gasquet para abrir hoy la jornada contra Pablo Carreño (13.30 horas, Teledeporte).

«A Benoit solo le dejaré romper tres raquetas en cada set», comentaba Noah sobre un jugador que debutará en la competición y conocido por su carácter explosivo que hizo que la federación francesa lo expulsara del equipo francés de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por indisciplina y falta de respeto con sus compañeros tras perder en segunda ronda.

La elección de Paire sorprendió a Sergi Bruguera. «Pensaba que jugaría Gasquet. Supongo que piensan que así nos harán más daño», valoró e insistió en la ausencia de Nadal. «Ha sido duro. Cualquier equipo lo notaría sin el número 1 mundial y el mejor jugador de la historia de la Davis», recalcó. Rafa ansiaba jugar esta semifinal pero su lesión en el tendón rotuliano de su rodilla derecha que le obligó a retirarse de las semifinales del Abierto de EEUU se lo impedirá. En segundo turno jugarán Roberto Bautista y Lucas Pouille. El dobles de mañana será Feliciano-Granollers contra Benneteau-Mahut.