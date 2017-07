España luchará por el bronce al caer en semifinales ante Grecia

La selección sub-20 deberá pelear por el tercer puesto del Europeo de la categoría que se está disputando en Grecia después de caer en semifinales ante la anfitriona por un claro 77-56. Los locales fueron superiores en todo momento y marcaron diferencias desde el primer cuarto que obligaron a España a ir a remolque sin opciones de darle la vuelta al marcador. Ahora el combinado que dirige Ibon Navarro se verá las caras con Francia a las 18.00 horas con el bronce en juego. El equipo galo cayó en la otra semifinal ante Israel por 74-52, que será quien dispute la gran final contra Grecia a partir de las 20.15 horas.

Una vez más, los tres jugadores del Tecnyconta Zaragoza partieron en el quinteto inicial del equipo español. Sergi García tuvo 26 minutos en los que logró 12 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para 9 de valoración. El balear fue el máximo anotador del equipo junto a Marc Martí, que en 18 minutos hizo 12 puntos y capturó y 6 rebotes para sumar 16 de valoración, el mejor de España. Jonathan Barreiro dispuso de casi 23 minutos en los que aportó 6 puntos y 4 rebotes.

Sin embargo, España se vio superada desde el inicio de partido ante una Grecia que jugó mejor y a la que no le tembló el pulso para controlar la situación de principio a fin. Los helenos no tardaron en lograr una ventaja superior a los diez puntos y España ya no supo cómo revertir la situación. No solo no pudo reducir la distancia por debajo de la decena sino que en el último cuarto vio incluso cómo Grecia conseguía llegar hasta los 20 puntos de diferencia para sentenciar su pase a la final.