Esprint por Edu Bedia

El Real Zaragoza negocia el fichaje de Edu Bedia, que actualmente milita en el Real Oviedo, para reforzar su centro del campo. El jugador cántabro no entra en los planes del club asturiano y ha dado libertad al futbolista para que pueda buscarse una salida en el mercado invernal. Bedia finaliza contrato con el Oviedo el próximo 30 de junio. El Zaragoza pretendía hacerse inicialmente con los servicios de Fran Mérida, pero el exjugador de la SD Huesca no va a salir de Osasuna, a donde fue traspasado el verano pasado por el cuadro oscense. Eso provocó que el club aragonés empezara a buscar otras alternativas para reforzar ahora la zona medular.

Edu Bedia maneja también ofertas de otros dos clubs de Segunda División, pero todo apunta a que acabará aceptando la oferta que ha recibido por parte del Real Zaragoza. El Lorca, que milita actualmente en el grupo IV de Segunda División B, también había realizado una interesante propuesta al jugador, pero Bedia prefiere seguir compitiendo en un equipo de la categoría de plata del fútbol español. El equipo murciano pretende ascender esta temporada a Segunda División y ahora mismo lucha por el primer puesto de su grupo con el Cartagena. Lo que había descartado era seguir en las filas del Oviedo por la falta de minutos de juego que ha tenido por parte de Fernando Hierro, entrenador del conjunto asturiano.

El centrocampista cántabro ya ha estado anteriormente en dos ocasiones a punto de recalar en la plantilla del Real Zaragoza. La primera vez fue en el verano del 2013 tras haber finalizado contrato con el Hércules y con Moisés García León como secretario técnico del club aragonés, pero prefirió recalar en el Barcelona B. Entonces tuvo una oferta en firme para fichar por el Zaragoza para tres temporadas. Al filial azulgrana llegó de la mano de Narcís Juliá y Albert Valentín, que en ese momento trabajaban para el Barcelona y que ahora lo hacen para el club aragonés. Y la segunda fue en el mes de enero del año pasado, pero al final el Real Oviedo no quiso dejarlo salir. Juliá y Valentín estaban casi recién llegados al conjunto zaragocista tras la destitución de Ángel Martín González, ahora secretario técnico del Oviedo, cuando realizaron ese intento por traer a Edu Bedia. Narcís Juliá estuvo hablando entonces personalmente con Bedia en el estadio Carlos Tartiere y el jugador estaba dispuesto a venir, pero luego no pudo realizarse la operación por la negativa del club oventense a dejarlo que se fuera.

En el Barcelona B, que en ese momento militaba en Segunda División, firmó siete goles en 39 partidos, una buena temporada que le valió para marcharse al TSV 1860 Munich en el verano del 2014 junto al exzaragocista Rodri, donde vivió una campaña difícil para regresar a España, concretamente al Oviedo en julio del 2015. En el cuadro asturiano ha jugado muy poco esta temporada y en la pasada tampoco consiguió tener continuidad.

CON MANEJO DE BALóN / Edu Bedia encaja en el perfil del centrocampista con manejo y salida de balón que quiere fichar el Real Zaragoza para dotar de más fútbol al equipo. El jugador cántabro es diferente a Alberto Zapater y a Javi Ros, que en estos momentos son los dos futbolistas que suele alinear Raúl Agné en el doble pivote del centro del campo. En Tenerife, no obstante, Agné prefirió adelantar al central Jesús Valentín al centro del campo en lugar de Ros. Valentín fue el primer fichaje del conjunto zaragocista en el mercado invernal y llegó a principios de este mes de enero procedente de la SD Huesca. El Zaragoza pretende dar salida este mes a Erik Morán y Álex Barrera, que también ocupan la posición de mediocentro. Barrera llegó el verano pasado procedente del Sporting de Gijón, pero ha jugado muy poco. En los dos últimos partidos de Liga se ha quedado fuera de la convocatoria.

El jugador cántabro tuvo la temporada pasada problemas en el pubis, pero en la actual campaña ha estado habitualmente disponible. Sin embargo, Fernando Hierro no ha contando con sus servicios. Edu Bedia es un jugador de calidad y que suele entrenar a un buen nivel, pero luego no rinde igual cuando llegan los partidos. Eso le ha privado de tener más minutos de juego durante su estancia en el Real Oviedo. Ahora, si nada falla, buscará esa continuidad en el Zaragoza.