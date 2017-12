Jota Cuspinera vio un partido repetido en Sevilla. O, al menos, vio a su equipo hacer cosas que ya había visto en otros partidos. «Esta sensación ya la he vivido varias veces esta temporada. Hemos empezado defendiendo bien, anotando a rachas. Nos faltaba Gary Neal, la marcha de Sergi nos ha tocado y hoy era una prueba de fuego para nosotros. Hemos llegado con 34 puntos al descanso y mientras íbamos anotando de tres al principio nos ha ido bien», comenzó su resumen el entrenador del Tecnyconta.

El problema es que su equipo siguió tirando de tres incluso cuando no era el momento. «El Real Betis es un equipo que se cierra y deja tirar, y si no metíamos teníamos que hacer otras cosas. Ha habido un momento donde no hemos sabido interpretar eso y hemos continuado tirando tras el primer pase», indicó Cuspinera. No obstante, hasta el descanso su equipo controlaba el marcador. «En el tercer cuarto ha sido clave la irrupción de Schilb y no hemos respetado las normas defensivas contra él».

«A falta de siete minutos estábamos ocho arriba con continuaciones de De Jong y a partir de ahí, como muchas otras veces, nos han entrado los nervios más absolutos. La jugada que mejor lo refleja es el contraataque de tres contra uno que acaba con pasos nuestros», dijo Cuspinera.