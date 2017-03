«Estaba encantado con Víctor, pero no se portó bien conmigo»

–Se retiró con 37 años en el Caudal de Mieres y decidió no seguir más ligado al fútbol.

–No me llamaba seguir en el fútbol en otra faceta. En Zaragoza y estando incluso Víctor de profesor hubo gente como Gay y Solana, si no recuerdo mal, que hicieron el curso de entrenador, pero a mí nunca me ha llamado lo de ser entrenador. Sigo entrenando y jugando algún partido con los veteranos del Sporting, pero de involucrarme con algún equipo o ir a alguna cantera, nada.

–Pero usted había jugado 12 temporadas en Primera División y podía haber sido un buen maestro.

–He jugado más de 300 partidos en Primera, pero no tengo alma de entrenador. Todavía podía haber llevado más partidos, porque en el Sporting estuve prácticamente un año sin jugar por una hepatitis y en el Madrid otro más por decisión técnica porque Toshack jugaba con carrileros y tenía por delante a Gordillo. Además, en el último año en el Zaragoza tuve la lesión de tendón de Aquiles y solo jugué cuatro partidos al final de temporada.

–Pero acabó satisfecho de su carrera deportiva.

–Sí, disfruté mucho en el fútbol y estuve en grandes equipos. Si me hubieran dicho cuando quería ser futbolista que iba a pasarme todo esto, hubiera firmado.

–Además, salvo la hepatitis del Sporting, la única lesión grave deportiva fue la del Zaragoza.

–Así es, porque nunca tuve nada ni de rodilla ni de tobillo. En el Sporting sufrí una fractura de codo, pero los médicos no me querían operar y jugaba casi con el brazo en cabestrillo. Entonces cada vez que me rozaban tenía que pedir el cambio y al final se rompió el tendón y tuve que parar.

–En Zaragoza se lesionó en un partido ante el Sevilla al jugar estando con algunas molestias.

–En el aquel partido había algún lesionado y estábamos los justos para la defensa. Recuerdo que veníamos de jugar Copa y que no había podido terminar ese encuentro. Era con el Sevilla el domingo 5 de septiembre del 93 en La Romareda y yo tenía ya cita el lunes con el doctor Guillén para que me revisara el tendón de Aquiles, porque ya me habían infiltrado tres veces.

–¿Y entonces por qué jugó?

–Víctor me dijo que si podía jugar y cuando estaba noté ya molestias. Por eso, mientras estiraba, llamé al doctor Villanueva y le dije que me iba a romper y que no iba a poder aguantar ni diez minutos, pero él me dijo que si tal que si cual. Y a los pocos minutos, no sé si aguante cinco minutos, me lesioné.

–Y ese fue su último partido con el Zaragoza.

–Mi último partido y mi última temporada, porque terminaba contrato y no me renovaron.

–¿Pero usted hubiera tenido opciones de renovar contrato en el caso de no haberse lesionado?

–El club nunca me había hablado de esa posibilidad. Yo había renovado un año tras acabar mi primer contrato después de llegar del Madrid, pero tenía la promesa del entrenador de que si las cosas iban bien, es decir que hacíamos una buena temporada, no habría problema para renovarme. Esa temporada entramos en UEFA y ganamos la Copa, pero no me renovaron.

–Quizás ese sea su peor recuerdo en el Zaragoza.

–Sin duda, pero el peor recuerdo es la lesión, que es lo que luego conlleva todo lo demás.

–¿Y guarda resquemor hacia alguien?

–Hombre, creo que Víctor no se portó bien conmigo. A mí me gusta decir las cosas como son. Al ir tan bien el equipo yo pensaba que, a pesar de la lesión, podía renovar, pero nadie se preocupó de mí ni me dijo nada. Además creo que mi rendimiento en el Zaragoza, salvo el primer año, que también tiene su porqué, fue bueno.

–Pero Víctor no le dijo nada.

–No. Además yo tenía una buena relación con él y después de los entrenamientos nos quedábamos incluso a hablar, pero a partir de la lesión esa relación se rompió. Ni me llamó a mi casa para preguntarme cómo estaba y del club, tampoco nadie.

–Pero en general qué recuerdo tiene de su etapa como jugador del Real Zaragoza.

–Muy bueno. Los tres primeros años jugué mucho y creo que mi rendimiento fue muy regular. Tuve muy buenos compañeros y una de mis hijas nació allí. A Víctor le achaco que como persona se portó mal conmigo, pero como entrenador puedo asegurar que tenía mono de ir a entrenar con él, algo que nunca me había pasado. Disfrutaba entrenando. Iba a la Ciudad Deportiva como loco, lo que son las cosas.

–Además vivió aquella noche mágica en La Romareda de la promoción contra el Murcia.

–Fue una noche mágica. Te lo jugabas todo a dos partidos. Menos mal que sacamos un buen resultado en La Condomina y luego lo confirmamos en Zaragoza. Fue una situación muy complicada tras haber hecho una campaña horrorosa, pero al final salió todo bien. El ambiente en La Romareda fue una maravilla y vivimos algo apoteósico.

–¿Cree que había equipo para haber hecho mejor curso?

–Quizás había un equipo un pelín descompensado, pero a la temporada siguiente vinieron dos o tres jugadores, entre ellos Darío Franco, y él fue el pilar de que el equipo se engranara. Gente por nombre y por categoría futbolística teníamos de sobra, porque estaba Miguel Pardeza, Higuera, Guasto Poyet, Salillas y Manolo Peña para arriba. Atrás estaban Aguado, Belsué, Pablo Alfaro, Narcís Juliá o Alfonso Fraile, pero faltaba ese jugador que ordenara todo.