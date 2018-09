Esteban y Yera, dos alas para volar en el Fútbol Emotion

El Fútbol Emotion Zaragoza cerró la plantilla de la campaña 18-19 en el menor tiempo posible para comenzar la pretemporada con todos los integrantes a las órdenes de Santi Herrero. El equipo continúa preparando su estreno en la Liga (15 de septiembre contra el Palma en casa) y espera que los buenos resultados que se cosecharon el año pasado sean el comienzo de mayores éxitos. Ayer la entidad realizó la puesta de largo de dos de las caras nuevas del vestuario: Esteban Cejudo y David Yera. Ambos son dos de los jugadores más jóvenes de la plantilla y, pese a su juventud, gozan de la confianza del cuerpo técnico y la directiva.

«Tienen una dilatada experiencia en categorías importantes del fútbol sala nacional. Ambos proceden de clubs importantes. Desde su llegada a Zaragoza, los técnicos están encantados con ellos de cómo se están adaptando a la ciudad, a los sistemas de juego y esperemos que nos den un rendimiento extraordinario», explicó ayer el presidente del Sala 10, José Ramón Moreno.

Por su parte, los dos nuevos alas del equipo llegan «muy ilusionados» y con ganas de, como mínimo, «igualar los resultados de la temporada pasada, pero queremos ir a más». En ese aspecto, las sensaciones que ambos jugadores perciben en cada entrenamiento son «muy buenas» para aspirar a forjar un buen año.

David Yera, formado en las categorías inferiores de ElPozo Murcia, regresa a la capital aragonesa para «seguir mejorando mi juego con los consejos que me dan el cuerpo técnico y los veteranos de la plantilla, que cuentan con mucha experiencia en la categoría». Por el momento, el objetivo prioritario del jugador nacido en Tauste es «adaptarme rápido a la Primera División para poder ayudar al equipo, aunque con los compañeros que tengo en el vestuario no creo que me cueste mucho», apuntó.

El otro ala, Esteban Cejudo, destacó «el espectacular trato» de la «familia» que compone el equipo desde que se incorporó a la disciplina zaragozana. El jugador catalán se siente «muy contento y motivado» con su llegada y «muy cómodo» en los entrenamientos, en los que «estamos trabajando el aspecto defensivo y en poco tiempo lo tendremos dominado».

Cejudo quiere «mejorar los buenos resultados» que el club consiguió la pasada campaña. Ahora, el barcelonés piensa en «trabajar» para «cumplir los objetivos», y disputar los playoff.