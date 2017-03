«Estoy orgulloso de haber jugado en el Real Zaragoza»

–Aquel equipo fue el germen del que luego ganaría la Recopa.

–La mayoría de los jugadores que ganaron en París estaban en el Zaragoza cuando yo llegué. Después de la promoción se hicieron buenas temporadas y se consiguieron varios títulos. Fueron años buenos para el Zaragoza y para mí profesionalmente. De no haberme lesionado quizás yo hubiera estado también en París. Lo viví en la distancia y me dio una envidia terrible.

–Y para el recuerdo queda que jugaban un buen fútbol.

–Había un buen equipo y se jugaba bien. La afición estaba enganchada con el equipo. De mi primer año en el Zaragoza tengo la anécdota de que con Ildo Maneiro llegó Solivella como preparador físico y yo estaba habituado a entrenarme más. Y un día estando en la Ciudad Deportiva, creo que era septiembre, le dije a Maneiro que necesitaba entrenarme más, con mayor intensidad, porque no me encontraba bien. Entonces él me dijo que no me preocupara porque venían los partidos de Copa y como íbamos a jugar miércoles y domingo ya cogería el nivel. Pero luego nos eliminaron en la primera ronda de Copa y fui con una carencia física bastante tiempo. En el segundo año, ya con Víctor, cambió el ritmo de entrenamientos y el equipo respondió mucho mejor.

–Usted forma parte de una serie de jugadores que vinieron del Madrid. ¿Por qué tenía tanto atractivo el Real Zaragoza?

–El Zaragoza, quitando el Real Madrid y el Barcelona, siempre ha estado considerado como uno de los mejores equipos de España. Estaba al nivel del Valencia, porque el Sevilla no llegaba a la altura del Zaragoza. Era un club serio en todos los sentidos.

–Además usted vino del Madrid teniendo aún contrato en vigor.

–Pero llevaba un año sin jugar y estaba rozando los 30 años. Me quedaba una temporada de contrato, pero si me quedaba otro año más sin jugar, como les ha sucedido a muchos jugadores, la gente se olvida de ellos. Ahora no es igual porque las fichas son más altas. Y lo que quería era jugar y ganar dinero, como es lógico. Entonces llegué a un acuerdo con el Madrid, que se portó muy bien porque me respetó el contrato, y decidí venirme al Zaragoza. Estoy orgulloso de haber tomado aquella decisión y de jugar allí.

–Pero en su primera temporada en el Madrid juega mucho y a la siguiente casi nada.

–Fue todo motivado por un cambio de sistema. Toshack llega al Madrid y se ficha a Ruggeri y a Fernando Hierro y, como Sanchís también era central, decide jugar con tres centrales y dos carrileros, Chendo por un lado y Gordillo por otro. Y Esteban y compañía, en el banquillo o a la grada. Yo jugué mucho la primera temporada con Beenhakker, que utilizaba un 4-4-2 y ganamos Liga, Copa y Supercopa, pero Toshack decidió jugar de otro modo.

–En Zaragoza con Víctor recupera quizás el estilo que había tenido con Beenhakker en Madrid.

–Sí, porque era un estilo muy parecido. Con ambos jugué de lateral. En el Sporting me ponían de interior, de centrocampista. Era el perro de presa por decirlo de alguna forma. Si íbamos a jugar contra el Valencia me tocaba marcar a Fernando o a Roberto, con el Barcelona a Schuster, con el Real Madrid a Stielike y con el Zaragoza a Señor, porque era un poco el que tenía que encagarme de marcar al centrocampista que mejor la movía.

–¿No le da un poco de pena ver al Zaragoza en Segunda?

–Lo sigo y me da mucha pena, porque es una ciudad y un club que lo tienen todo para estar si no entre los cuatro primeros, sí entre los diez primeros equipos de Primera. Es un poco triste.

–Usted tiene fama de bromista, ¿pero hay algo de cierto en eso?

–Sí, me gustan muchos las bromas aunque aparentemente doy una imagen de persona seria.

–¿Y recuerda alguna de las que gastaba como jugador?

–Por ejemplo la de cambiar el azucar por sal y luego el café te sabía a rayos o dejar el salero mal enroscado y te caída toda la sal a la comida. También me acuerdo de que antes en los aeropuertos había en las mesas ceniceros de cristal grandes y más de una vez alguno llegó al hotel con uno en la maleta. Luego decía ‘ya me parecía que pesaba más de la cuenta’. En Gijón nos concentraban en Mareo y teníamos un gran cocinero que nos hacía muchas ensaladas y cocía los huevos por la noche para luego cortarlos y se los cambiábamos por otros sin cocer. Entonces llegaba el hombre y se le desparramaba todo.

–También le daba por cambiarles la ropa a la gente en el vestuario.

–Y alguno no se daba cuenta hasta que llegada a casa y otros no tenían otro remedio que irse con lo que les habíamos dejado. Recuerdo que le gastamos una broma un poco pesada a Moisés. Un día vino con unas Adidas nuevas espectaculares y creo que Paquete Higuera y yo cogimos unas puntas y un martillo y se las clavamos en el banco. Entonces, cuando iba todo cabreado, tiró de ellas y se quedó la suela en el banco y el resto en la mano. Al día siguiente le compramos una zapatillas nuevas y no pasó nada.

–¿Y la gente cómo lo tomaba?

–Se lo haces a gente que se lo toma bien, aunque se pueda cabrear en un principio porque hay otros que no les puedes gastar una broma por nada del mundo y pasas. Yo aguanto bien las bromas. Recuerdo que en el Sporting de Gijón tenía unos calzoncillos con cerditos y cuando iba hacia la ducha vi a Quini que lo estaba haciendo con ellos puestos.

–¿Y alguna de esa bromas le pudo costar alguna bofetada?

–No. Se han podido enfadar pero llegar a tanto no, nunca.