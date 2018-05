Una estrella en el Stadium

El Stadium Casablanca va a contar con una estrella en la Fase de Ascenso a Primera que se disputa desde esta tarde en su casa. Es Toño Cartón, un histórico del balonmano nacional. Con 38 años jugó 16 temporadas en la Liga Asobal. Debutó en el Ademar León y después pasó por el Teka, Bidasoa, Balonmano Aragón, Balonmano Huesca, para finalizar su trayectoria en la élite de nuevo en el Balonmano Aragón.

Después de tres años sin tocar una pelota de balonmano, decidió regresar a su deporte hace dos meses en la Segunda Nacional. «Quedaban tres partidos para acabar la Liga Regular. Me llamó Míchel Martín, que estuvo de entrenador en el Balonmano Aragón. No me encontraba del todo mal y me animé a jugar». Su primer partido fue en el Stadium frente a Maristas. «Llevaba tal despiste que me equivoqué de vestuario. Ganamos de un gol».

La Liga Regular la ganó el Balonmano Huesca. Después el Stadium dio la sorpresa en la Fase de Sector que daba acceso a la Fase de Ascenso. «La jugamos con Huesca, Tarazona y Dominicos. El tercer partido estábamos enchufadísimos y ganamos al Huesca. Hicieron la temporada perfecta, pero el día decisivo no les salieron las cosas», afirma.

Durante este paréntesis, Toño ha empezado a practicar triatlón. «Tengo ficha por el Europa. Me entreno con dos compañeros de la Universidad de Zaragoza y lo disfruto un montón. Es totalmente diferente al balonmano puesto que al triatlón hay que echarle horas», explica Cartón. También colaboró el año pasado con el Balonmano Almogávar siendo el técnico del juvenil B. Ahora apenas se entrena. «Lo hago un día a la semana porque no tengo disponibilidad por mi trabajo. Pero la verdad es que me siento muy a gusto. Ahora juego de lateral derecho. Intervengo más en la jugada. Antes era finalizador y ahora doy el pase para que finalicen».

Ahora llega el momento decisivo para Stadium. Hoy juega con el Torrellano de Valencia a las 20.30 horas. Mañana con el Cobisa de Castilla la Mancha a las 17.00 horas y el domingo con los catalanes de La Salle Bonanoba a las 12.30. «Con el factor de Míchel Martín se puede obrar el milagro. Tengo mucho feeling con él. Me gusta como lleva los grupos humanos. Esta fase final se puede ganar y estar el año que viene con Maristas y Dominicos», concluye.