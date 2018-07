Etxeita: "Tenía necesidad de salir del Athletic para sentirme "futbolista"

El futbolista vasco Xavier Etxeita, cedido por el Athletic, ha asegurado hoy en su presentación como nuevo jugador de la SD Huesca que tenía "necesidad" de salir a otro club para "conseguir más continuidad" y sentirse "futbolista".

Y el equipo oscense que entrena desde esta temporada el argentino Leo Franco es el "sitio ideal" para ello, ha añadido en su comparecencia ante la prensa.

“Tenía necesidad de salir fuera e intentar conseguir más minutos, más continuidad, de sentirme futbolista, y éste es un sitio ideal”, han sido las palabras del central, para quien, no obstante, la decisión de abandonar el Athletic "no ha sido fácil". "Jugar en el Athlétic siempre ha sido mi ilusión, he estado en casa, y es muy importante para mí, y mi familia”, ha añadido.

Tal y como él mismo ha reconocido, los motivos de su marcha han sido la falta de minutos, y por tanto, de continuidad.

“En la pasada temporada no he tenido mucha continuidad en la Liga, aunque sí en la Europa League, y cuando ves tanto interés e insistencia como han tenido en el Huesca, es un aspecto importante", ha dicho antes de expresar su deseo de "poder aportar lo máximo".

Para el defensa ya azulgrana, comienza una nueva etapa y un nuevo reto en su carrera deportiva, como él mismo ha destacado: "Es un reto importante porque nunca me había visto en la situación de intentar mantener la categoría, que va a ser el objetivo, y para mí es un reto muy importante e ilusionante”.

La competencia en su demarcación es otro aspecto que ha subrayado Etxeita, que ha considerado "buena" por cuanto ayudará a lograr "los objetivos" marcados, así como para hacer un buen papel defensivo en el estreno del Huesca en LaLiga Santander.