Exhibición sin recompensa de Pau Gasol

Los San Antonio Spurs no son invencibles por mucho que se empeñen en mostrar lo contrario cada madrugada. Esta jornada, en el Staples Center de Los Ángeles cayeron ante los Clippers de Chris Paul por 106 a 101 en lo que significa su segunda derrota fuera de casa de la temporada. La gran actuación de Pau Gasol, que anotó 21 puntos, capturó nueve rebotes, cuatro ofensivos, dio dos asistencias y taponó dos tiros, se quedó sin recompensa.

Los Clippers fueron superiores durante gran parte del encuentro y los Spurs no pudieron remontar al final del partido como acostumbran. A los angelinos no les hizo falta la participación deBlake Griffin y sus mejores armas fueron Chris Paul y el banquillo. La segunda unidad de los locales anotó 58 puntos, casi el doble que San Antonio, y Paul, que abandonó el partido mediado el tercer cuarto por un tirón en los isquiotibiales, firmó 19 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Los interiores de Los Ángeles lo pasaron muy mal, perdieron en anotación y rebotes pero en cambio todo el equipo fue regular y todos contribuyeron a la victoria, cosa que acabó con San Antonio. Solo Pau y Leonard superaron los 10 puntos pero fueron seis los Clippers que lo hicieron.

Pese a todo, llegaron perdiendo 105-91 a falta de 43 segundos en lo que parecía un partido sentenciado pero a los Spurs no les puedes dar por muertos. Al final, los Clippers certificaban la victoria por 106-101 con su pabellón respirando aliviado. Los visitantes estuvieron a punto de arrebatar el partido a los locales tras dos errores gravísimos de Los Ángeles. Los Spurs suman su sexta derrota de la temporada y ahora viajan a Portland, donde este viernes se enfrentaran a los Trail Blazers sin Pau y Tony Parkerpor descanso.

FIESTA EN NUEW YORK

Esta jornada también se vivió un gran partido en el Madison Square Garden, donde los Knicks ganaron en casa a los Orlando Magic de Ibaka por 106 a 95. El partido transcurrió de manera cómoda para los locales y no dieron ninguna oportunidad a los de Florida. En la Gran Manzana corre un optimismo generalizado con el estado de forma de Derrick Rose (19+5+3) que, pese a no llegar al nivel MVP de antaño, está rindiendo mucho mejor de lo que se esperaba. O'Quinn fue una de las notas positivas para New York, firmando 14 puntos y capturando 16 rebotes. Lo negativo fue la lesión de Porzingis, exjugador del CB Sevilla, en la rodilla derecha.

En el último cuarto, Willy Hernangómez explotó y anotó 12 puntos para adornar sus estadísticas (15+5) en 21 minutos jugados. Ibaka, por parte de Orlando, también tuvo una buena actuación sumando 23 puntos y capturando 10 rebotes. Pese a sus números, el hispanocongoleño no pudo evitar la derrota de su equipo.