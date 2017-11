Expediente a seis jinetes catalanes por no desfilar con la bandera española

Varios medios informativos de Madrid denunciaron el miércoles que un grupo de jinetes, todos ellos catalanes, se había negado a desfilar en una competición de hípica celebrada en Abu Dabi con la bandera española. Los deportistas niegan este hecho. Sin embargo, la Federación Española de Hípica conoció la circunstancia a traves de informaciones periodísticas y este jueves ha dedicido expedientarlos.

Según Efe, los jinetes expedientados han aclarado que su presencia en Abu Dabi fue por una invitación "a título privado" por parte del organizador, y no a través de federación alguna, y que en el desfile se utilizaron las banderas proporcionadas por la organización. "El acto fue una fiesta privada que se organiza bajo el nombre de 'Sheik Mansoor Festival Abu Dhabi'. No fuimos invitados a participar, ni participamos en ningún tipo de competición hípica", explicaron en un comunicado tras ser expedientados por la federación para aclarar por qué no desfilaron con banderas de España.

Equipo español

"Todos nosotros hemos tenido el privilegio de formar parte del equipo español en algún momento de nuestra vida deportiva y allí donde hemos participado bajo la bandera española lo hemos hecho con todo el respeto", afirmaron. En un comunicado remitido a Efe este jueves, los deportistas aseguraron que las banderas que portaron en el desfile fueron las que les proporcionó la organización. "Como no disponían de banderas nacionales suficientes, también repartieron banderines del evento. En nuestro caso, las dos únicas banderas españolas las llevaron las dos chicas que aparecen con ellas en un vídeo, mientras que el resto tuvimos que desfilar con los citados banderines", detallaron.

Representantes de 'Catalonia'

Tras indicar que dos jinetes italianos también desfilaron "con los mismos banderines del evento, porque no tenían tampoco suficientes de su país", los deportistas afirmaron desconocer los motivos por los que la megafonía del evento los presentó como representantes de "Catalonia" en lugar de España.

"Sí es cierto que por megafonía el speaker dijo "From Catalonia" en vez de "From Spain". El motivo lo desconocemos. Creemos que quiso hacer un apunte 'simpático' hacia nosotros y que por lo visto se ha convertido en desafortunado. La situación política actual en Catalunya es sobradamente conocida en todo el mundo", han indicado los jinetes. Además, han mostrado su "profundo malestar y descontento" con todo lo que está sucediendo y la relevancia que se está dando al hecho, "sacándolo totalmente fuera de contexto". Los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre, pero hasta que aparecieron el miércoles diversas noticias en medios informativos de Madrid no se había dado importancia alguna a este desfile.