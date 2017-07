Ezpeleta no excluye un Mundial con 22 carreras y confirma los 4 GP de España

El máximo responsable de la empresa organizadora del Mundial de Moto GP (Dorna), el español Carmelo Ezpeleta, cree que "lo ideal" sería tener una competición con 22 carreras y confirmó el éxito de los 4 Grandes Premios de España.

Ezpeleta, dueño de Dorna desde 1991, apostó por subir de 18 a 22 el número de las carreras del Mundial, aunque puntualizó que se trata de un proceso largo por el que habrá que esperar, en una entrevista difundida hoy por el diario "La Gazzetta dello Sport".

El catalán negó que las cuatro pruebas de España (Aragón, Barcelona, Comunidad Valenciana y Jerez) sean demasiadas para el Mundial, al destacar que "los GP no tienen nada que ver con las fronteras" y que lo más importante es la participación de espectadores.

"La mayoría de los aficionados sigue las carreras por televisión. Cambia poco si la señal llega desde el Sachsenring (Alemania) o Aragón", insistió.

El máximo responsable de Dorna rechazó las comparaciones con el inglés Bernie Ecclestone, exdueño de la Formula Uno, y le definió como "un genio".

"Ecclestone inventó este negocio, fue un genio. No soy el Ecclestone de las motos. Traté de crear algo de mi propia manera. No tengo sus mismas calidades, no me puedo mover como él. (El argentino Lionel) Messi no es (el portugués) Cristiano Ronaldo, cada uno tiene su estilo", dijo.

Ezpeleta no ve "obstáculos" para su continuidad al mando del Mundial de Moto GP y afirmó que se quedará hasta que esté "feliz", "bien de salud" y que "la compañía esté satisfecha" con su dirección.

Sobre el actual Mundial, el español aseguró que su compatriota Jorge Lorenzo "sigue siendo un piloto fantástico" pese a sus dificultades con Ducati y consideró que "tiene que encontrar confianza en su moto" y ser fuerte a nivel mental.

Y sobre el veterano piloto italiano de Yamaha, Valentino Rossi, Ezpeleta afirmó que le parece "un insulto" preguntarle cuándo tiene planeado retirarse ya que de momento sigue compitiendo con los primeros de la clasificación.