Los favoritos toman el mando del Dakar

Ha empezado el auténtico Dakar. El Dakar-2017, con etapas de 803 kilómetros y tramos cronometrados de 275. Aún falta por inaugurarse el Dakar de la navegación, que aparecerá en los próximos días, en las duras etapas de Bolivia. De momento, en la primera etapa auténtica, dura, larga, de alta velocidad, los jefes, los favoritos, los campeones se han puesto ya al mando de las dos grandes clasificaciones de motos y coches. El australiano Toby Price, jefe supremo de KTM y actual campeón del Dakar, se ha adueñado de la tabla de las dos ruedas, mientras que el nueve veces campeón del mundo de rallis, el francés Sebastien Loeb (Peugeot) se ha encaramado al frente de la clasificación de las cuatro ruedas. Tanto Price como Loeb han ganado la etapa de hoy entre Resistencia y San Miguel de Tucumas, en el noreste de Argentina.



Price, que partió en el puesto 17º, ha sido el más rápido en una pista muy veloz donde motos y coches han superado fácilmente los 200 kms/h. El campeón vigente ha superado por 3.22 minutos al austriaco Matthias Walkner (KTM) y por 3.51 minutos al portugués Paulo Gonçalves, uno de los espadachines de la firma Honda en el Dakar.

KTM, YA DOMINA



"Fue un día bastante difícil por todas esas vacas y por todo el polvo", dijo Price al finalizar el especial y antes de emprender el enlace rumbo al próximo campamento.Gonçalves en cambió le atribuyó la dificultad de esta etapa al calor. "Los primeros días siempre son especiales por el calor. Terminamos empapados de sudor", afirmó.

Price supera en la general a Walkner por 2.39 minutos y a Gonçalves, por 2.54 minutos. El mejor español es Joan Barreda (Honda), que hoy ha terminado 10º y está noveno en la general a 5.32 minutos de Price. “Ha sido una etapa con una primera parte peligrosa, con muchos agujeros y una pista muy rápida”, comentó Barreda en la meta de San Miguel de Tucuman. “ Hoy hemos mantenido un ritmo seguro y sin tomar demasiados riesgos. Estoy contento. Las primeras etapas no hay demasiadas diferencias y es el trámite que buscamos. Ya vendrán jornadas con más navegación, donde intentaremos marcar la diferencia. La etapa de mañana tendrá una primera parte de más navegación, en los primeros kilómetros, e intentaremos recortar un poco el tiempo”.

LOEB, COMO EN SU MUNDIAL



En coches, Loeb ha superado por 1.23 minutos al catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y por 2.19 minutos al español Carlos Sainz (Peugeot), mientras que el resto de grandes favoritos han seguido a este trio muy, muy, cerca. El surafricano Giniel De Villier (Toyota) ha empezado ya a hacerse notar y ha terminado cuarto, por delante de un atento y veloz Nani Roma (Toyota) y algo alejado del 12 veces campeón del Dakar (6 en motos y 6 en coche), el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), que ha sido séptimo, a algo más de seis minutos de su compatriota Loeb, que manda la tabla con 28 segundos más que Al-Attiyah; 1.56 minutos más que Sainz; 2.05 minutos más que De Villiers y 7.26 minutos más que Peterhansel.

“La etapa de hoy ha sido muy, muy, divertida, mucho, pero he de reconocer que he tenido mucha ventaja, ya que se trataba casi, casi, de un tramo del Mundial de rallis donde la velocidad punta de nuestro Peugeot ha sido vital, ya que no había mucha navegación”, ha reconocido Loeb en la meta. “Nuestra coche se ha comportado como un jabato”.