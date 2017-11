La Federación deja desierto el premio a mejor atleta femenina

Alcañiz acogerá mañana la Gala del Atletismo Aragonés. La territorial homenajeará a los mejores de la temporada 2016-2017 en una tarde en la que se aglutinarán todos los estamentos de este deporte. Carlos Mayo recibirá el premio más importante de la tarde, el de mejor atleta masculino. El campeón de Europa promesa de 10.000 metros será la gran estrella en la localidad del Bajo Aragón. Pero los asistentes no podrán gozar de la foto más importante y el atleta del Adidas no estará acompañado por la mejor atleta femenina. La Federación Aragonesa ha decidido dejarlo desierto. «No hay nadie que destaque principalmente. Otros años ha estado más disputado. Pero en esta ocasión hemos decidido dejarlo desierto para evitar conflictos. No ha habido medallistas en Nacionales absolutos en mujeres y no se pueden comparar con el historial de Carlos Mayo», afirma Susana Ochoa, la presidenta de la Federación Aragonesa.

Luisa Larraga es la mejor atleta aragonesa de la historia y ha recibido muchas veces este galardón. «Cuando vi la lista de premiados me llamó la atención que no hubiera mejor premio femenino. Pensaba que sería una errata o que no se había hecho bien la impresión», indica la veterana atleta. Después se confirmó la noticia. «Con lo que nos cuesta lograr la igualdad en nuestro deporte, ha sido una regresión. Mientras avanzamos las mujeres en aspectos sociales, nos vemos con esto. Me da mucho que pensar que tomen esta decisión las cabezas de la territorial. Es una incongruencia que tengamos la primera presidenta en una territorial y que pase esto por primera vez», reconoce la deportista del Zaragoza Atletismo. Larraga considera que este detalle es «feo y esta decisión se la deberían de replantear. Sería para que ninguna chica fuera a recoger su premio», apunta la fondista.

El olímpico Toni Abadía no salía de su asombro con la decisión de la territorial. «Es una discriminación total. Es una vergüenza y más mujeres se tenían que quejar de esta situación. Con esto damos un paso atrás en un deporte en el que se busca la igualdad como ha sido la última decisión de incluir los 50 kilómetros marcha femeninos». Abadía explica que para ser la mejor de Aragón «no es necesario haber competido en los Juegos o los Europeos. Es mentira que no haya resultados acordes con su nivel. Hay que dar un mensaje a esas chicas que se merecen este premio», explica indignado Abadía.

La pasada temporada las atletas con mejores resultados fueron Alicia Raso, Alicia Leyva, Bianca Acosta y la cadete Mireya Arnedillo. José Antonio Andreu, presidente del Hinaco Monzón, tampoco estaba de acuerdo con la decisión. «Me habría gustado más que hubieran puesto un premio masculino y otro femenino. Porque de lo contrario se les hace de menos a las mujeres. Siempre habrá alguien. Creo que hay suficientes para nombrarlas y se han hecho cosas importantes. En esta gala se valora a todo el mundo y no se pueden quitar cosas. De lo contrario se pierde algo», indica el dirigente montisonense.