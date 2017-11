Fin de curso en el Himalaya

Fue el broche de oro de una gran temporada para Luis Alberto Hernando. Tras ganar el Campeonato del Mundo de la Federación de Atletismo, el Europeo de la Federación de Montañismo y la Copa del Mundo de carreras por montaña, el guardia civil jacetano se embarcó en la Everest Trail Race. Un reto en las faldas del techo del mundo. A Hernando le quedó un regusto agridulce puesto que se tuvo que conformar con la segunda plaza por detrás del nepalí Suman Kulung. El asiático ganó con un tiempo de 18.35.54, mientras que Hernando finalizó con 19.12.49.

Esta carrera cuenta con seis etapas y Hernando fue en cabeza de la clasificación hasta la última jornada. Pero el nepalí ganó in extremis al aragonés, llegando en cabeza a la localidad de Lukla. Esta prueba se desarrolla en la zona de Solukhumbu, entre los 2.000 y los 4.100 metros de altitud. Se estructura en seis etapas desde los 22 kilómetros de longitud hasta los 37 de la tercera jornada que comenzaba en Bhanjgang y acababa en Karikhola. El desnivel acumulado es de 29.000 metros.

«En el 2013 ya la disputé. Es bastante diferente a lo acostumbrado por ser donde es. Este año ya salí a tope. No quedaba otra, porque el tiempo que pierdes es difícil de recuperar al día siguiente», explica Hernando, que fue acompañado de Nieves Hernández, su pareja. «Terminó la quinta en la clasificación femenina. Tuvo más cabeza que yo compitiendo. Amarró y salió más lenta. Le tuvo más respeto a la carrera», afirma Hernando.

Al final compitieron 45 deportistas. Hernando se adjudicó la primera, la segunda y la quinta etapas. «En la clasificación general fui en cabeza hasta la última etapa. La más dura fue la tercera, con bajadas de unos 1.500 metros». El techo de la prueba eran los 4.200 metros de altitud. «La mayor dificultad de la carrera eran las bajadas muy técnicas, con un terreno diferente al acostumbrado. Son senderos con piedras, rocas y barro y no me apetecía hacerme daño y corrí con precaución», apunta. Los corredores no tuvieron problema con la climatología. «Es la misma temperatura que en España», explica.

Hernando perdió el liderato en la última etapa, que llevaba a los corredores desde Tyangboche hasta Lukla. «Tuve problemas desde el principio. Le llevaba seis minutos y medio de ventaja, pero me pudieron la tensión y los nervios. Me perdí 15 minutos al pasar por un pueblo y tuve que esperar el paso de unos animales por un puente. A 15 kilómetros del final vi que era imposible recuperar el tiempo y me limité a disfrutar bajando a mi ritmo. Me hubiera gustado ganar, pero me queda un buen recuerdo».

Suman Kulung se movió como pez en el agua en su territorio natal. «Es de los Annapurnas y nunca ha corrido en Europa. Es joven, tiene 26 años y nos sorprendió. Supo gestionar muy bien la carrera y era impresionante como bajaba por las zonas técnicas», concluye el corredor.