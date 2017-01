Firme con Irureta

Claro que va a jugar Irureta. A no ser que se rompa una pierna jugará en Tenerife. Pero es que la portería no es lo mismo que una posición de campo», afirmó ayer Raúl Agné tras ser cuestionado sobre el rendimiento del portero vasco. Xabi Irureta tuvo un error de bulto en el primer gol encajado ante el Girona tras un fallo defensivo en cadena y por ese motivo el técnico zaragocista no entiende que las criticas se hayan centrado solo en el guardameta. «A mí, cuando se señala a alguien, me gusta ser más objetivo. El primero que falla es José Enrique en su saque de banda que tiene que ir hacia adelante y va hacia el medio. El otro que falla es Javi Ros. Pero luego dejamos rematar ese balón por segunda vez y al final se encuentra el portero. Ese es el problema pero solo se señala a Irureta. A mí personalmente no me gusta señalar a nadie, porque el error existe», afirmó el entrenador.

Sin embargo, Agné reconoció que el Zaragoza está encajando goles con relativa facilidad a pesar de que le crean pocas oportunidades. El cuadro aragonés es el segundo equipo más batido de Segunda División. «Encajamos mucho, pero si analizas como encajas los goles una de las claves es que son de un balón parado o de un error grosero o de un penalti. Eso te afecta mentalmente». Y después añadió: «No nos generan ocasiones porque el equipo cada día defiende mejor. Cuando tú defiendes mal, como en Cádiz, eso no hace daño porque lo has hecho muy mal, pero cuando defiendes bien y encajas, aunque concedas poco, eso me apura más, porque puede ser un problema de tipo psicológico».

POSICIÓN CUESTIONADA / El técnico aragonés aludió incluso a que en Zaragoza el puesto de portero siempre ha sido motivo de debate para defender a sus guardametas. «El portero va a tener en mí a un entrenador que lo va a defender siempre, sea Irureta, Ratón o quien sea. Esa es mi obligación y nunca voy a decir que mi portero es muy malo, nunca. Nos chutan poco y nos hacen gol, pero al final cuando tú hablas mucho de un problema acaba siendo un problema. Aquí la portería siempre ha sido un problema históricamente. Esa es la realidad».

Y seguidamente puntualizó: «El problema no es Xabi Irureta, es un problema endémico de la historia del Real Zaragoza. Soy de aquí y sé que por aquí han pasado muy buenos porteros, pero la gente habla de Los Magníficos, de Los Zaraguayos o de la época de la Recopa, pero poco de un gran portero, porque siempre ha sido una posición cuestionada».

El Zaragoza visita al Tenerife tras caer ante el Girona y no poder recortar distancias con un rival de arriba. «Uno tiene que saber gestionar las victorias y las derrotas y en un lugar como este, con la exigencia que tenemos aquí, todavía más porque siempre estás al borde del precipicio y es una montaña rusa permanente. Lo que creo es que a la hora de gestionar las derrotas lo importante es que no duelan de puertas para adentro. Y que no duelan es llegar a Tenerife con la máxima mentalidad y ambición de poder competir y ganar», dijo Agné.

No obstante, reconoció: «A mí personalmente me duelen las expectativas que se habían generado, que era acercarte a la gente de arriba, pero por otro lado creo que se hicieron cosas muy bien como para ser optimistas y pensar que también un error grave, grosero, decanta el partido del lado de un muy buen equipo. Hicimos cosas suficientemente bien como para darles continuidad y eso me produce más tranquilidad».

RIVAL COMPLICADO / Y no ocultó que ganar en Tenerife será difícil: «Es un equipo muy veloz y que en la isla, con su gente, son muy fuertes. Con Suso, Amath, Aarón, Cristo y Lozano son un equipo muy fuerte en ataque. Es un rival que nos va a exigir, pero también es un campo bueno para tu exigirle».