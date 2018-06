Fisac llega a Zaragoza con ilusión y ganas de luchar

El nuevo entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado hoy en el acto de su presentación que no puede prometer que su equipo vaya a ganar todos los partidos pero sí que los va a luchar todos.

"El día que no tenga esta sensación es que no estaré haciendo bien mi trabajo", ha añadido el técnico castellano-leonés, que cree que también es su obligación jugar para lograr la victoria.

"Jugamos para ganar y eso es algo que quiero trasladar lo antes posible. Me gustaría que hubiera una plantilla competitiva, que no tenga edad, que tenga ambición y sobre todo una plantilla que traslade energía hacia una grada que en todo momento se sienta orgullosa del equipo", ha destacado.

"El entrenador del equipo maño desea que 'la marea roja' (nombre con el que se conoce a la afición del equipo) que tantas veces ha sufrido cuando ha visitado el pabellón Príncipe Felipe, se sienta, como mínimo, "a gusto" con la plantilla.

"Además espero que también sea feliz y se identifique con el equipo, algo que ahora es lo que más me importa como entrenador", ha comentado.

Igualmente ha apuntado que es "complicado" pelear por meterse en la Copa del Rey o en el playoff por el título pero que tienen "una obligación" que es "luchar por no sufrir".

El preparador de Fuenterrebollo (Segovia) ha explicado que cuando se ha reunido con el presidente del Tecnyconta Zaragoza, Reynaldo Benito, y con el director deportivo, Pep Cargol, siempre ha tenido la sensación de que llevaban años hablando de baloncesto y que era muy fácil conversar con ellos.

"Me trasladaban cosas que yo sentía o que he intentado trabajar en los últimos equipos en los que he estado, pero sobre todo coincidíamos en el momento. Existía una sensación de que teníamos la necesidad de crecer. No nos vale con lo que tenemos. El club está creciendo, hay un entramado importante debajo del club a nivel de categorías de formación y otra parte de afición que te puede hacer crecer mucho. Tenía la sensación de que éramos cómplices porque me transmitían lo que quería oir", ha subrayado.

Fisac ha apuntado que lo importante una vez que se confeccione la plantilla es que sea capaz de transmitirles a los jugadores su filosofía y su criterio pero, sobre todo, su forma de actuar en la pista y que él sea capaz de coger de ellos "ese carácter, esa ilusión, ese grado de crecimiento de toda esa gente que viene empujando desde abajo".

El nuevo técnico del conjunto 'rojillo' ha señalado que el motivo del contrato por dos temporadas es porque tanto él como el club creen que hay una serie de jugadores jóvenes que tienen un futuro y que desea ser entrenador "de ese futuro" a corto-medio plazo.

Porfirio Fisac piensa, con respecto al papel que puede hacer el equipo la próxima campaña, que hay que ser "muy prudentes" ya que opina que la Liga ha cambiado "muchísimo", sobre todo el último año porque ahora se sube y se baja de categoría y eso hace que todos estén, a veces ,"un poquito acojonados".

"Lo primero que tenemos que ser es valientes, lo segundo confeccionar la plantilla y luego ver qué objetivos ponemos", ha apostillado.