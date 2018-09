Francia noquea a España en la Copa Davis

No ha habido milagro para España en la Copa Davis. En el tercer asalto, en el punto del doble, Francia le ha tumbado sobre la lona azul del estadio Pierre Mauroy. Nicolas Mahut y Julien Benneteau han sido los encargados de propinar el KO definitivo al vencer a Feliciano López y Marcel Granollers por 6-0, 6-4 y 7-6 (9-7). Francia, campeona el año pasado, también en Lille, defenderá el título el próximo mes de noviembre ante el ganador de la otra semifinal que juegan en Zadar, Croacia y Estados Unidos (2-1).

Benneteau y Mahut han salido lanzados y seguros de su victoria. No obstante el punto del doble era en el que Yannick Noah confiaba más cuando no se sabía aún la ausencia de Rafael Nadal por su lesión en la rodilla. Feliciano López y Granollers no jugaban un doble juntos desde el 2012 en Indian Wells cuando perdieron en segunda ronda contra los gemelos Bryan. Bruguera se había decantado por la pareja española, descartando al habitual Marc López --esparring en Lille--, por las condiciones de la pista más favorables a dos jugadores con saques potentes.

CUATRO PUNTOS Y 6-0 EN 18 MINUTOS



Los franceses han querido imponer su presencia de salida. Amedrentar a la pareja española. Y lo han conseguido. En 18 minutos se han apuntado la primera manga sin que Feliciano López y Granollers ganaran un juego. No solo eso. El doble español solo ha conseguido cuatro puntos en esos seis juegos. Benneteau y Mahut se han mostrado implacables. Su dominio de la pista era espectacular. La bola viajaba a ras de red al las esquinas, a los pies de de la pareja española, a su cuerpo o a su cara, como el pelotazo que ha recibido Feliciano López en el ojo izquierdo, que ha obligado a para el partido unos segundos para ser atendido.

CONTUNDENCIA Y SEGURIDAD



Benneteau y Mahut tenían muy claro su objetivo y disparaban sin miramientos las bolas con contundencia y una seguridad implacable que levantaba a los 16.000 espectadores que estaban en las gradas del estadio Pierre Mauroy anticipando la fiesta francesa.Feliciano López y Granollers han conseguido ganar su primer juego después de 23 minutos en la pista. La pareja española se ha animado a plantar cara aunque no han podido recuperar la rotura de servicio de Granollers (3-1) y han acabado cediendo la segunda manga por 6-4.

ÚLTIMA FINAL TRADICIONAL



En la tercera Feliciano López y Granollers han hecho su primer 'break' (2-0) y han conseguido mantener la ventaja en el marcador hasta el 4-1 pero los franceses han roto el saque de Granollers (4-3) y han forzado el 'tie break' en el que la pareja española ha salvado dos 'match balls' hasta que Benneteau ha colocado un resto cruzado de revés para apuntárselo 9-7 , tras 2 horas y 3 munutos de juego para dar la victoria y el pase a Francia que defenderá el título y tendrá la ocasión de disputar la última final tradicional de la Copa Davis.

España, sin Rafael Nadal, no ha podido superar la ausencia del número 1 mundial, aunque el año próximo podrá estar, como semifinalista del 2017, en la primera edición del torneo que sustituirá a la Copa Davis, aunque llevará el mismo nombre.