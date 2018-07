Froome podrá participar en el Tour tras ser absuelto de dopaje

Caso resuelto. La Unión Ciclista Internacional (UCI) absolvió a Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour, una de la Vuelta a España y otra del Giro, de su presunto dopaje por salbutamol (el fármaco que se inhala con el ventolín, que no está prohibido hasta un nivel y que sirve para combatir el asma) en la ronda española del 2017. El ciclista británico del Sky puede correr el Tour, que empieza este sábado.

«Me siento agradecido y aliviado. Han sido nueve meses emotivos. Gracias a todos los que han creído en mí y me han apoyado». Así fue la inmediata respuesta de Froome a los pocos minutos de que la UCI comunicara que cerraba el caso, que no había dopaje y que por lo tanto la carrera deportiva del líder del Sky no está amenazada y tampoco ninguna de sus victorias están en riesgo (los triunfos en la Vuelta y el Giro más la medalla en el Mundial de contrarreloj del año pasado). Froome podía ser castigado con dos años de sanción, lo que habría supuesto el punto y final a su carrera deportiva y un mazazo para el ciclismo.

Curiosamente, cuando el asunto parecía estancado y que podía alargarse unos cuantos meses más, en 24 horas quedó resuelto. El domingo el Tour comunicó que no lo admitía, en lo que parecía más una jugada de cara a la galería que una exclusión con todas las de la ley porque no había ningún argumento firme para dejarlo fuera si no estaba sancionado y, como ha sido el caso, podía ser absuelto. La comunicación no se hizo de forma oficial sino a través del diario Le Monde.

Casi a contrarreloj, la UCI ha resuelto la situación por lo que ahora ya no hay ninguna razón para que no parta, a partir del sábado en la isla de Noirmoutier, región atlántica de La Vendée, cerca de Nantes, como el principal candidato al triunfo final, si, sobre todo, se ha recuperado bien del esfuerzo en el Giro. Y siempre con el permiso de corredores como Quintana, Landa, Valverde, Bardet, Nibali o Urán.

eL COMUNICADO / La Unión Ciclista Internacional emitió un comunicado en el que tras informar que cierra el expediente a favor de Froome cuenta cómo ha ido todo el proceso. «El 20 de septiembre del 2017 se informó al señor Froome que una muestra tomada en la Vuelta Ciclista a España el 7 de septiembre del 2017 contenía salbutamol a una concentración superior a la autorizada, si bien el deportista podía establecer que el resultado era producto de un uso terapéutico en cuyo caso no se consideraría como un positivo».

LA Segunda fase / Después de esta fase de prueba, «el señor Chris Froome solicitó información adicional sobre la dieta de salbutamol en la AMA. Tras recibir esta información presentó su explicación del resultado así como numerosos informes científicos adicionales». Se habla en total de más de mil páginas.

Tras un primer análisis de todas las pruebas, con el asesoramiento de los expertos de la UCI y la AMA, el 4 de junio, los abogados de Froome razonaron las causas por las que se consideraba que no hubo positivo. El 28 de junio «la AMA informó a la UCI que aceptaba, por los hechos científicos, que el resultado de Froome no era constitutivo de un dopaje». Por esta razón, «y dado que la AMA tenía mejor información que la UCI», la federación internacional decidió ayer lunes concluir el caso y fallar a favor del jefe de filas del Sky, que buscará su cuarta victoria en la grande boucle, donde ha ganado en el 2013, 2015, 2016 y 2017.