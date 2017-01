«Fue algo puntual, no me iba pegando por el mundo»

—¿Le molesta que se le recuerde por aquella pelea que tuvo con el sevillista Luis Fabiano en La Romareda?

—Son cosas que pasan cuando te calientas y errores que cometes. La gente te puede marcar por cosas de ese tipo, pero fue un hecho puntual. Solo le di el primer puñetazo, pero luego no acertamos más veces. Lo peor es que me cayeron cinco partidos de sanción.

—¿Pero por qué se picaron?

—Yo soy temperamental, pero tampoco me iba pegando por el mundo. Además fue una jugada al final del partido y sin importancia. Él me decía que le había pisado y yo que no, entonces me quiso coger del cuello y yo, sin pensar, reaccioné lanzándole el puño.

—Antes recordaba con amargura el descenso, pero, aunque estuviera lesionado, también pudo disfrutar de un ascenso con el Zaragoza.

—En el partido que ascendimos aún estaba con muletas en La Romareda, pero aunque estás en el grupo, no es lo mismo. Fue una fiesta y recuerdo ese momento con alegría.

—Usted es de los últimos jugadores que llega al Zaragoza vía Real Madrid, algo que antes sucedía con facilidad.

—Entonces tenía 21 años y cuando eres tan joven lo que quieres es jugar, aunque la gente te diga que no te vayas del Madrid. Además estaban Salgado y Cicinho para el lateral derecho y para jugar tenías que tener primero la oportunidad y luego hacerlo bien. Yo no quería acomodarme y estar sin jugar porque era muy joven. Tanto el club como la ciudad tenían buena pinta y decidí aceptar la oferta del Zaragoza.

—Pero en principio vino solo un año cedido.

—Nada más llegar empecé a jugar y las cosas fueron bien. Aquí estaba a gusto y por eso le dije a mi agente que quería quedarme. Entonces, el Zaragoza pudo pagar mi pase.

—¿Se imaginaba que el Zaragoza podía pasar por los malos momentos que está viviendo ahora y en Segunda División?

—No, para nada, pero creo que nadie. No sé lo que sucedió y tampoco lo que hizo Agapito Iglesias, pero lo cierto es que el Real Zaragoza no se merece estar donde está en estos momentos. Es lógico que la gente pueda estar molesta con Agapito, pero hay que seguir apoyando al club. Yo creo que el Real Zaragoza volverá a ser lo que era antes, de eso no tengo ninguna duda. Es duro estar en Segunda División, pero cuando las cosas no se han hecho bien y tienes deudas te pueden pasar estar cosas. Como zaragocista te pone muy triste.

—En el verano del 2014 vuelve al Real Zaragoza para intentar ayudar en el objetivo de poder ascender, pero solo está en la plantilla hasta enero. ¿Qué sucedió?

—Yo vi que Ranko Popovic (que había sustituido a Víctor Muñoz) no contaba conmigo y quería ponerme en posiciones que desconocía, por eso preferí dejarlo. Me fui al poco tiempo de llegar Popovic, que no ponía mucho de su parte para contar conmigo. Si el entrenador no me quería no iba a estar tapando huecos y cobrando. Él tampoco habló conmigo, pero yo veía que, como no llevaba dos años en el fútbol, no contaba conmigo. Hablé con el club y les dije que si no me querían que me iba. Fue así de fácil. Hubo algunos momentos que me sentí bien, pero el entrenador no me decía nada ni cuando yo creía que lo había hecho bien. No notaba que Popovic quería que estuviera en el equipo y lo mejor era irme. Del club no tengo ninguna queja.

—Pero en general se decía que Popovic era un entrenador muy dialogante con los jugadores.

—Conmigo no fue así. A mí no me decía nada. Antes de irme de vacaciones a Uruguay por la Navidad ya se comentaba que no querían contar conmigo y por eso pensé que lo mejor era dejar el equipo. Con Popovic estaba por estar porque no contaba conmigo. En Albacete me dijo que me ponía de central por no poner a un chaval y yo no quería jugar allí porque no lo había hecho nunca. Pensaba que lo iba a hacer mal y que lo único que podía hacer era perjudicar al equipo.

—¿Ahora sigue al Zaragoza?

—Sí, pero prefiero ver los partidos por televisión. Veo al equipo intermitente y subir siendo tan irregular es difícil. La plantilla es buena y no hay malos jugadores, pero el equipo necesita ser más regular. A veces también ha fallado el proyecto deportivo, porque los jugadores están poco tiempo en el Zaragoza y así es difícil formar un equipo competitivo.