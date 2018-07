«Ganar es algo gigante»

Todavía es demasiado pronto como para decir qué significa todo esto, pero ganar un Mundial es algo gigante. Me siento muy orgulloso de los jugadores, del entrenador, del cuerpo técnico y del resto del equipo. Somos un grupo unido y nuestra fuerza es increíble. Hoy hicimos historia», dijo Antoine Griezmann, goleador en el triunfo (4-2) ante el combinado de Croacia. El delantero del Atlético valoró al colectivo como «lo más importante» en la victoria del equipo bleu. «Lo hemos visto en este Mundial. Cuando estás unido todo funciona y a mi lado tengo compañeros que son extraordinarios. Voy a estar en la historia con todo el equipo. Nuestros hijos estarán orgullosos de nosotros», indicó el 7.

También premió públicamente al técnico Didier Deschamps por «el análisis que hizo del partido» y repitió: «Estoy muy orgulloso de todo el equipo». El técnico fue interrumpido por sus jugadores en la rueda de prensa. Deschamps consideró que la coronación mundialista fue «merecida» y felicitó a sus jugadores por haber conseguido tocar «el techo del mundo», donde permanecerán «los cuatro próximos años». Asimismo destacó que algunos de sus jugadores tienen todavía 19 años y que la derrota en la final de la Eurocopa en 2016 sirvió como estímulo.

«No hicimos un gran juego, pero mostramos cualidades mentales y logramos cuatro goles. Este triunfo es merecido. No siempre fue fácil, pero a fuerza de trabajo estamos aquí», dijo Deschamps. Campeón del mundo en 1998 como futbolista y en el 2018 como seleccionador, Deschamps afirmó que este momento pertenece solo «a los jugadores».

El delantero francés Kylian Mbappé, elegido el mejor joven del Mundial, dijo sentirse contento después de conquistar la Copa del Mundo, tras «un largo camino». «Estoy muy feliz. El camino era largo, pero valió la pena. Estamos orgullosos de hacer felices a los franceses. Tuvimos este papel, olvidaron todos sus problemas. Jugamos para ese tipo de cosas. Quiero hacerlo aún mejor, pero ser campeón del mundo ya es bueno. Ahora toca celebrar. Hemos estado trabajando toda la temporada y es el momento de celebrar este verano», indicó a la conclusión del encuentro.

Por su parte, el seleccionador croata, Zlato Dalic, felicitó a Francia por su éxito, realzó el papel realizado por su equipo y rechazó hablar del árbitro aunque indicó que en una final de una competición como esta no es habitual señalar «penaltis de ese tipo». «Nunca comento el arbitraje y no quiero perder el tiempo en eso. Solo una cosa, en una final de la Copa del Mundo no se pitan penaltis así. Pero en cualquier caso no quiero con esto desmerecer la victoria de Francia».