Ganar para no perder los nervios

La búsqueda del triunfo contra el Nástic tiene poco de glamuroso y mucho, bastante, de urgente necesidad. Ya no importa ni cómo se consiga, aunque se entiende que jugando a algo reconocible --aquellos minutos frente al Levante, quizás--, el equipo aragonés estará más cerca dede una victoria que apaciguaría su crisis y evitaría un peligroso estancamiento en la zona baja de la clasificación. El Real Zaragoza ya no juega para ascender, por muy duro que resulte que la realidad haya goleado a los sueños, sino para esquivar males mayores lo antes posible y dar por cerrado el curso con el fracaso en el fondo y en las formas. Salvarse en la gran empresa, un objetivo ahora mismo vital para la supervivencia del club. Coquetear con la posibilidad de un reenganche con la parte alta supone un gasto inútil de energías y de ilusiones aun derrotando a los catalanes esta noche en La Romareda. El grupo de cabeza no es que lleve otra cadencia en la pedalada, sino que vuela con motores. Y de por medio hay demasiados rivales con más chispa y fútbol del competitivo.

Los esfuerzos, el trabajo, los partidos del día a día y el aliento de la afición han de agruparse en una única dirección, el de firmar la permanencia. Hoy, después de que el Real Zaragoza se subiera en Alcorcón al coche escoba de Segunda, empieza otra aventura que no por frustrante resulta menos atractiva: recuperar el aliento, tirar de orgullo y de riñón y regresar al asfalto de careteras secundarias para escalar posiciones hasta que la sombra de los descolgados se haga inmperceptible. Luego vendrá el Numancia al Municipal y habrá que conservar el mismo planteamiento. Sin tregua, sin complejos. Sin perder la perspectiva por un ataque de euforia.

El Násic, el equipo con más tarjetas rojas y amarilas del campeonato (ha sufrido hasta diez expulsiones) se presenta penúltimo pero como bien recordó Raúl Agné, esa posición no se corresponde a su plantilla. Los once empates que lleva le han penalizado en exceso. También sus problemas con el gol, mal que comparte con el Real Zaragoza, muy seco en sus últimos siete encuentros. Amenazado al máximo, el conjunto catalán dispone de argumentos para crear serios problemas si bien tampoco es un equipo preparado para vivir en este complicado ecosistema. El pulso va a tener una gran dosis de fortaleza mental entre dos escuadras muy vulnerables al mínimo error.

La presencia de Samaras en la citación de 22 ha animado el alicaído espíritu de la afición. El griego no está para trotes, pero puede que Agné, según transcurra el partido, lo introduzca como elemento diferencial. Si todo va bien, posiblemente ni aparezca por el césped. José Enrique ha vuelto, y esta si que es una noticia importante a estas horas de la competición y dada la actual tesitura de los acontecimientos. Su presencia en el once, sin embargo, es improbable ya que aún carece de ritmo. Lo mismo ocurre con Lanzarote, sin entrenarse durante la semana y recuperado para la causa en el último suspiro. Edu García debería ocupar su lugar en la titularidad, pero... Lo más probable es que Agné cofeccione un equipo muy similar al que empató en Alcorcón.

Ganar para no perder los nervios es el lema. O debería serlo porque en caso de no hacerlo, el Real Zaragoza se quedaría para vestir santos. O peor, para rezarlos sin descanso hasta el final de temporada.