A ganar sin la estrella

El Tecnyconta Zaragoza no puede esperar ni un día más para poner freno a la cuesta abajo por la que se desliza las últimas jornadas. Cinco derrotas consecutivas y el acercamiento a los últimos puestos de la clasificación son un toque de atención suficiente como para que el equipo aragonés dé la vuelta a su situación. Para ello debe recuperar las sensaciones perdidas en la pista y, sobre todo, volver a ganar, aunque tendrá que aprender a hacerlo sin su estrella, Gary Neal. Sin el escolta pero con el recién incorporado Txemi Urtasun visita al Real Betis de Óscar Quintana (19.00 horas) aún colista de la Liga Endesa pero con una gran reacción en las últimas jornadas.

Tecnyconta y Betis llegan a la última jornada del año en momentos opuestos. Los aragoneses suman cinco derrotas consecutivas para un total de 9 en 13 jornadas, mientras los verdiblancos empiezan a ver la luz al final del tunel al encadenar tres victorias seguidas después de empezar la Liga perdiendo en las diez primeras jornadas. La victoria bética podría impulsarle fuera del descenso por primera vez en meses, mientras enfangaría todavía más a los zaragozanos. Un triunfo aragonés supondría un respiro para un equipo de altos contrastes esta temporada.

Tampoco esta ha sido una semana tranquila para el Tecnyconta. Jota Cuspinera explicó ayer que Dragovic arrastra molestias en la rodilla tras un golpe sufrido hace dos jornadas y que De Jong y Michalak han estado enfermos con fiebre. Asimismo, se confirmó la ausencia de Gary Neal para, al menos, cuatro semanas, y se incorporó Txemi Urtasun. Además de no haber podido entrenar con normalidad, el equipo aragonés debe aprender no solo a vivir sino a ganar sin su estrella. La ausencia del referente ofensivo, del jugador franquicia como lo definió Cuspinera, es un reto mayúsculo para el equipo, que deberá encontrar los puntos del norteamericano en otras manos.

Con ser el más aparente, no es ese el único problema del Tecnyconta. El conjunto zaragozano debe recuperar las sensaciones en su juego de las primeras jornadas y dejar atrás su endeblez de las últimas cinco. Cuspinera lo explicó también en la previa. Vino a decir el técnico que, así como durante las cuatro primeras derrotas les decía a los jugadores que con ese juego y actitud no tardarían en caer, ahora les ha dicho que con las sensaciones y el juego que ofrece el equipo las últimas jornadas, estas no van a llegar. Así que eso es lo primero que debe corregir el Tecnyconta, con Cuspinera a la cabeza, el camino para romper esta negativa racha.

No ha sido un buen 2017 ni para el Tecnyconta ni para el Betis. Los aragoneses solo han sumado 9 victorias por las 23 derrotas sufridas en este año natural. Peor lo han pasado los béticos, después de descender deportivamente, recuperar la categoría administrativamente y comenzar con una racha tan negativa que obligó a varios cambios en la plantilla. Alejandro Martínez dejó su puesto a Óscar Quintana y llegaron también Don Draper y Rade Zagorac, mientas que abandonó la plantilla Boungou-Colo. La reacción se hizo esperar pero ha llegado en forma de tres victorias consecutivas que han devuelto el optimismo al conjunto sevillano. Quintana no podrá conar hoy con McGrath, mientras Zagorac, Draper y Blanco han vuelto tras sus respectivas lesiones.