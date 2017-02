Gecevicius: «Tenemos que hacerlo mejor fuera de casa»

No hay tregua para el Tecnyconta Zaragoza. El próximo reto es el Valencia Basket y mejorar sus prestaciones fuera de casa, donde solo ha ganado un partido. No lo tendrá fácil el domingo, pero Martynas Gecevicius apela a los buenos encuentros que el equipo ha tenido lejos de casa aunque mejorando el final. «Los últimos choques fuera no lo hicimos bien, perdimos en los instantes finales, así que tenemos que hacerlo mucho mejor cuando jugamos lejos de casa», asegura el lituano. «Aquí todos los partidos son difíciles, especialmente cuando juegas a domicilio», añade el escolta.

Al menos el equipo cuenta con la tranquilidad que le dio una victoria tan importante como la conseguida el pasado fin de semana contra el Real Betis. «Tras el día de descanso estamos mejor. No hay duda de que la victoria nos ha sentado bien y nos da la confianza que nos faltó en los partidos previos. Ahora estamos en una mejor situación y eso nos ayuda entrenar bien y encarar los próximos encuentros», reconoce el jugador del Tecnyconta.

No obstante, el último partido no está olvidado. El equipo quiere aprender de sus errores y mejorar lo que le llevó a estar quince puntos por debajo de su rival en el tercer cuarto del partido. «No empezamos bien. Consiguieron anotar algunos tiros fáciles, otros de más mérito y al descanso ya estaban por encima de los cincuenta puntos. Ahí ya es difícil frenar su ritmo, el partido salió así pero mostramos carácter y remontamos 15 puntos para ganar, que era lo más importante en ese partido», destaca en el otro lado de la balanza. Pero la victoria no oculta la necesidad de seguir trabajando. Y es que, a juicio de Gecevicius, «obviamente tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo en defensa sino también en ataque».

El Tecnyconta suma siete victorias en veinte jornadas de Liga y ahora le esperan dos encuentros muy complicados. Este domingo visita al Valencia Basket, tercer clasificado de la Liga Endesa, y, tras el parón obligado por la disputa de la Copa, recibirá precisamente al anfitrión del torneo del KO, el Baskonia. Dos choques en los que el equipo de Andreu Casadevall tiene mucho que ganar y poco que perder. «Vamos a entrenar como siempre, vamos a ver cómo juegan ellos, cómo hemos de hacerlo nosotros e intentaremos ir allí a lucharlo y para hacerlo lo mejor posible», indicó Gecevicius.

Por último, el lituano también habló de la situación de su compatriota, Adas Juskevicius, cuyo rendimiento se ha resentido las últimas semanas. «Lo está intentando. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico estamos intentando ayudarle para que se sienta mejor porque no está resultando fácil para él. Es un momento complicado pero tenemos que apoyarle todos porque le necesitamos a tope», explicó.