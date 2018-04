El Gipuzkoa bloquea el juego de fantasía del Mann Filter

Ya lo avisó en las vísperas de los cuartos de final del playoff de la Liga Dia Víctor Lapeña. «Durante la Liga Regular el Gipuzkoa no ha sido tan constante como nosotros. Ahora tienen un punto de competitividad muy alto», auguraba el técnico zaragozano. Y estaba en lo cierto. El conjunto de Azu Muguruza sacó a relucir su instinto asesino, se puso el cuchillo entre los dientes y fue mucho mejor que el cuadro de Víctor Lapeña durante el primer asalto del playoff. Ahora se jugará todo de manera definitiva el domingo en San Sebastián a las ocho de la tarde. Si pierde el Filter llegarán las vacaciones anticipadas. Si gana, habrá otra oportunidad.

Las vascas se pusieron las pilas como en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Allí venció hace pocas semanas en Zaragoza a un equipo mejor clasificado que ellas como el Uni Ferrol. Y se volvió a repetir la historia. Las visitantes llevaron la iniciativa en los momentos calientes del encuentro. Impusieron su ritmo, su magnífica defensa ante un equipo de juego de fantasía como el Mann Filter. Pese a todo, las aragonesas se fue al descanso con un magnífico 27 a 26 y los numerosos aficionados esperaban que las zaragozanas dieran el tirón definitivo al final.

Pero pasó todo lo contrario. Las vascas salieron en tromba y se pusieron con un parcial de 0-9 (27-35), destacando la calidad de la norteamericana Weaber, máxima anotadora del partido con 19 puntos. Fue el cuarto clave del partido. Gracias a la dupla Ferrari-Ocete, que tan poco apareció en toda la tarde, el Filter le devolvió la moneda con un empate a 35 puntos. Pero las tiradoras del Gipuzkoa volvieron a poner en las cosas en su sitio. A falta de diez minutos las visitantes dominaban 37 a 46.

Esa ventaja fue una losa mental para las locales. Las figuras como Ferrari (un triple de nueve lanzamientos) o Barbee no eran decisivas como en casi todos los partidos y Ocete no tenía su noche frente a las bases donostiarras. Tan solo se mostraba algo más acertada Abalde, en una lucha sin cuartel frente a las fornidas pivots rivales. El Gipuzkoa le dio una oportunidad al Filter. Se llegó a colocar a cuatro puntos a falta de tres minutos. Pero las locales no supieron aprovechar sus escasas opciones de triunfo. No hay discusión. Ganó el mejor en el Stadium.