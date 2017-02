Gol de córner del central Owona

Minuto 85 Se va Óscar Plano y entra Trigo

Minuto 74 Libre de marca, David Rodríguez la empalma de forma defectuosa

Minuto 83 El Real Zaragoza ofreciendo su peor versión tras recibir el gol y sin noticias de que pueda llegar a situaciones de ataque

Minuto 80 Feltscher se va y entra Fran. Un lateral por un lateral. Agné llenándose de gloria táctica

Minuto 78 El camerunés Owona se adelanta en el primer palo a un córner y peina al segundo palo anticipándose a su supuesto marcador. A balón parado, acción de nefasta defensa zaragocista

Minuto 77 Nuevo saque de esquina para el Alcorcón

Minuto 76 Se va Pérez y entra Bakic

Minuto 74 El lateral derecho, amenazado

Minuto 72 Amarilla para Feltscher, por cazar a Luque. Velázquez ha visto un filó por el lateral que cubre el venezolano

Minuto 71 Ahora Saja ha medido a lo Irureta concediendo un disparo a David Rodríguez

Minuto 70 Luque entra por Kadir. Ojo a Martín Luque porque es un extremo hábil y profundo

Minuto 67 Se estira el Real Zaragoza, destapándose en función de un mayor descaro y de la rebaja de intensidad de un Alcorcón algo cansado

Minuto 66 Se equilibran la fuerzas y los bostezos. Ha influido esa mirada algo más ofensiva de Agné con la entrada de Dongou

Minuto 63 Dongou se cae en lucha con Owona pero en claro fuera de juego

Minuto 60 Xumetra se ha ido ala derecha, Cani a la izquierda y Dongou se ha puesto a cabalgar junto a Ángel. Peor que con Lanzarote no puede salir

Minuto 58 David Rodríguez llega solo en segunda lnea y desde el punto de penalti remata de caebza al cuerpo de un defensor, en este caso Ros que pasaba por allí. Desatención defensiva muy grave del Zaragoza

Minuto 57 Dongou entra por Lanzarote. Pobre participación del mediapunta

Minuto 56 Saja resuelve una indecisión de Marcelo Silva con Pablo Pérez con la caña. El argentino no duerme

Minuto 55 El encuentro se entretiene en latas y pérdidas mutuas, con poco fuste creativo pese al dominio de los madrileños

Minuto 50 El punto de agresividad y de relación y elaboración que tiene el Alcorcón es muy superior a las intenciones de un Real Zaragoza temeroso de sí mismo, expectante y sin soluciones salvo el pelotazo para liberarse de presiones

Minuto 46 El Real Zaragoza se propone resistir y cazar un elefante con una bala de fogueo

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 44 Owona se va desde su puesto de central hasta el extremo con Cani viéndole pasar. El central, fuera de zona y entusiasmado, centra al gallinero

Minuto 42 Repite inconsistencia la defensa del Real Zaragoza. Por fortuna para el equipo aragonés, el Alcorcón no acierta en sus remates o se entretiene en exceso ante las facilidades que le ofertan

Minuto 39 Saja no deja que nadie le rechiste en el juego aéreo. Sus centímetros y corpulencia le peermiten ganar todos los duelos

Minuto 37 Muestras dubitativas del conjunto de Agné en esta recta final de la primera parte. Se ha encogido fruto de su escasa producción en el centro del campo y de la ambición de un rival que va creciendo

Minuto 35 Despropósito general del Real Zaragoza en defensa que concede al menos tres dispaross en la misma jugada, sin acudir al rechace. Miedo

Minuto 33 Óscar Plano pone a prueba después de marcar una diagonal, a Saja con un disparo bajo y ajustado. El meta detiene

Minuto 32 Los ataques del Real Zaragoza son inconexos. Balones sin ventaja salvo en ese pase de Cabrera a Ángel en la mejor ocasión del partido

Minuto 30 Óscar Plano, tendido en la hierba, se queja de un pisotón involuntario de Valentín

Minuto 28 Ros se enfada y solicita ayudas porque sus compañeros se han hipnotizado en lugar de acudir al apoyo en la salida

Minuto 27 El Real Zaragoza empieza a dejarse ver también con Xumetra en una llegada por su costado de la que no ha sacado beneficios.

Minuto 23 Dmitrovic evita el gol de Ángel, quien ha rematado de cabeza muy picado tras una asistencia lateral de Cabrera. Gran ocasión del punta zaragocista y estupenda intervención del meta local con su respuesta de agilidad y reflejos para llegar a ese testarazo.

Minuto 22 Zapater se duele y se para el juego. El ejeano se mantiene en el campo

Minuto 21 Disparo en la llegada de Nelson que se va por poco ante la estirada de Saja. Córner. De nuevo Saja impone su jerarquía por arriba en el saque de esquina

Minuto 20 Xumetra no ha entrado todavía en contacto con el balón, mientras Ros y Zapater no logran dar un poco de pausa al juego

Minuto 18 Buena y contundente salida por arriba de Saja, valiente en la decisión y el despeje.

Minuto 17 Tercer error consecutivo y no forzado de un Cani que no encuentra el toque

Minuto 16 La imprecisión del Real Zaragoza comunica una cierta angustia del equipo aragonés, que se debate entre conservar el empate inicial o tomar algún atrevimiento. No maneja el partido contra un rival con mejor plan y planteamiento.

Minuto 12 Pérdida de Cani en su intención de filtrar un balón y contragolpe frenado en falta por el Real Zaragoza. La iniciativa comienza a ser local

Minuto 10 Falta frontal favorable al Real Zaragoza que despeja la defensa alfarera

Minuto 9 Valentín pone en serios apuros a Saja en una cesión corta que obliga al argentino a jugarse la pierna y despejar a banda

Minuto 9 Ángel se acelera tras una recuperación fortuita. El delantero debería administrar más su ansiedad

Minuto 8 El Alcorcón se despliega por la banda izquierda de su ataque, por donde comienza a inquietar con criterio

Minuto 7 Se está jugando bastante más con la cabeza que con el pie. La pelota apenas toca la hierba, con los jugadores desplazándola lo antes posible hacia zonas de riesgo o simplemente para evitarlo. Precauciones máximas

Minuto 4 Lanzarote y Xumetra juegan a pierna cambiada, lo que favorece bastante más al zurdo

Minuto 1 Por el momento, ajustes defensivos y de posiciones. Poco riesgo con el balón y mucho miramiento. Lógico con lo que hay en juego

20. 00 COMIENZA EL PARTIDO EN EL SANTO DOMINGO

19.02 El Alcorcón empieza con este equipo: Dmitrovic; Nélson, David Navarro, Owona, Bellvís; Toribio, Víctor Pérez; Óscar Plano, Pablo Pérez, Kadir y David Rodríguez. Entrenador: Velázquez.

19.00 Raúl Agné al final se ha decantado por dar entrada de una vez por todas a Sebastián Saja para dejar fuera del once a un Irureta más que cuestionado.por su insistencia en el error, el último la semana pasada contra el Levante. El técnico jugará en Alcorcón con Saja, Feltscher, Valentín, Marcelo Silva, Cabrera, Zapater, Ros, Lanzarote, Cani, Xumetra y Ángel. Marcelo Silva regresa a la alineación tras cumplir su partido de sanción

El Real Zaragoza jugó sus mejores minutos contra el Levante, líder omnímodo de Segunda, y tuvo sus oportunidades para ganar, pero sin portero y con los delanteros escasos de acierto, perdió para regresar al mismo punto de partida que antes de vencer en Huesca. Esta cita contra el Alcorcón guarda muchas similitudes con la de El Alcoraz, adonde llegó el equipo de Raúl Agné con la soga al cuello para hallar una pepita de oro en el barrizal que apaciguó su crisis permanente. Si triunfa en Santa Domingo defenderá la utopía con pocos compradores de que el ascenso es posible a través del playoff; si no lo hace, su infortunio estará echado y le esperará la recta final del campeonato para no meterse en serios problemas.

Un dulce para seguir por carreteras secundarias o un duro mendrugo para el largo y tortuoso camino que se le abriría en caso de no salir de este desplazamiento con una victoria bajo el brazo. La competición avanza y las líneas fronterizas se estrechan. No hay margen para el error en ninguno de los dos sentidos, pero sobre todo hacia abajo, territorio inhóspito por desconocido para este Real Zaragoza de la triste figura. Ha necesitado 25 partidos, precisamente contra el intratable Levante, para dar señales de vida en su agitado planeta deportivo y social. Regaló un fútbol inédito e incluso se gustó hasta descubrir que sus pilares no son sólidos cuando se les requiere. El error de Irureta, a quien hoy, salvo sorpresa de última hora en el reloj de Agné, le espera el banquillo en favor de Saja, estrangulo todo el trabajo. Tampoco ayudó que frente a la otra portería se haya torcido el punto de mira.

Vivir así es un sinvivir, una constante agonía. Si Saja debuta, ¿mejorará a Irureta...? Los debates se han ido sucediendo durante las últimas semanas, centrados en esa portería de manos blandas. Qué ocurrirá con Samaras, que sigue un proceso de puesta a punto no se sabe bien si en el gimnasio o en alguna sala hospitalaria, o quién será el próximo director deportivo del club tras la salida de Narcìs Julià, han sido los temas estrella. Como si el encuentro en Alcorcón fuera una incómoda anécdota a la que atender. Sin embargo, lo que ocurra en esta cita es mucho más prioritario y determinante para el futuro del proyecto que todavía se desconoce. Fracasado el intento de la directiva de convencer a la afición de su halo salvador, será la pelota la que dicte sentencia, una lección para la perversa tendencia que presenta este juego desligando los destinos deportivo y económico. La clasificación, por lo general, sienta cátedra en este aspecto. Si además los gestores se aplican en el error... Aquí estamos, viviendo del cuento.

Lo de esta tarde será una realidad, y se escenificará en el campo, no en unas cuentas de las que restas restando y mendigando. El Real Zaragoza luchará frente el Alcorcón por tres puntos que le alejen del sufrimiento. Lo mejor que puede ocurrir es que esta criatura adquiera una autonomía ajena a la de sus creadores, que se retroalimente de sus experiencias para dar un salto cualitativo por encima del de su plantilla y recursos. Agné lo afronta cuestionado al máximo pese a su ímprobo ejercicio por presentarlo todo en un marco estupendo. No ha podido reconducir un vehículo sin volante de fábrica y ahora tira de los pedales emocionales del troncomóvil.

Lo dicho, los caminos del fútbol son inescrutables y la victoria en el Santo Domingo podría darse hasta de forma natural. El Alcorcón va a poner resistencia porque ha hecho de su estadio un búnker de complicado asalto. El equipo alfarero ha echado la cremallera a su portería y para marcarle un gol hay que poner todos los sentidos, con especial énfasis en la eficacia y en aprovechar las oportunidades que se presenten. Luego queda lo de siempre, que la resistencia defensiva se comporte con seriedad hasta el pitido final y que el portero no se meta dentro lo que va fuera. Y mañana a hablar, todos contentos y de nuevo en mitad de tabla, de si Samaras está para la visita del Nástic o habrá que esperar un mes y de quién será el elegido para la dirección deportiva (que no, no será ése que tú te imaginas).