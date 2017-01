Goleada del Renovables

El Ríos Renovables se dio un homenaje en el Siglo XXI para cerrar la primera vuelta de la Liga con una importante y contundente victoria ante el Catgas Energía (6-2). Tras unos primeros minutos de igualdad el equipo aragonés golpeó primero con una contra que finalizó Richi Felipe en el minuto tres y tuvieron la ocasión de hacer el segundo por medio de Retamar. Sin embargo fueron los catalanes quienes acertaron un minuto después para establecer la igualdad momentánea en el marcador por medio de Pablo.

Lo siguió intentando el Ríos

Renovables por medio de Adri Ortego en una oportunidad que rechazó el pie de Prieto. La siguiente fue de nuevo para el Ríos, esta vez en las botas de Richi Felipe, y poco más tarde fue Víctor Tejel quien lo intentó en unos buenos minutos de juego del equipo de Santi Herrero. Finalmente acertó Richi Felipe en el minuto 11 para adelantar de nuevo al cuadro aragonés.

El tanto en contra espoleó al Catgas, que tuvo una ocasión de Dani Salgado. Iván Bernad tuvo que intervenir en un mano a mano contra Maxi Rescia para evitar un nuevo empate. De esa posible igualdad se pasó al tercer tanto aragonés, que llegó por medio de Víctor Tejel en el minuto 17. Con el 3-1 se llegó al intermedio.

En la segunda mitad la renta aragonesa siguió aumentando. Corvo peinó un balón largo hacia su propia portería y este acabó sorprendiendo al guardameta Esteve, convirtiéndose en el 4-1. No dejó reaccionar el Ríos a su rival y, acto seguido, Richi Felipe engrosó el marcador con el tercero de su cuenta particular. Lejos de conformarse conel 5-1, el equipo zaragozano siguió atacando y generando ocasiones para aumentar su ventaja. El Catgas intentó reaccionar cuanto antes para reducir distancias antes de que fuera demasiado tarde y David hizo el 5-2. Pero el Renovables no quiso dar ninguna opción a su rival y, en el minuto 29, Jorge Santos hizo el 6-2 que Iván Bernad se encargó de convertir en definitivo con sus buenas paradas en la recta final del partido. El Ríos Renovables no dejó escapar los tres puntos del Siglo XXI.