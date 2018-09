La golfista española Celia Barquín, asesinada en EEUU

Conmoción en el mundo del deporte. La joven promesa del golf español, campeona europea amateur del 2018, Celia Barquín Arozamena, de 22 años, ha sido asesinada en Iowa (EEUU), donde estudiaba. La policía de la localidad de Ames localizó a primera hora del lunes el cadáver de Barquín en el campo de golf de Coldwater tras recibir una llamada del club. Tras las primeras investigaciones, la policía ha identificado el cuerpo como el de "Celia Barquin Arozamena, de 22 años y estudiante de la Universidad de Iowa" y ha determinado que la víctima fue agredida y murió a consecuencia del ataque. Los investigadores ya han detenido a Collin Daniel Richards, de 22 años y sin domicilio conocido, al que han acusado de asesinato en primer grado, según han informado a través de un comunicado en redes sociales.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0