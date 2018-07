Gonzalo Melero no cierra la puerta a su salida del Huesca en este verano

Gonzalo Melero no quiere distraerse con su posible salida, después de que el Getafe pujara fuerte por su fichaje, interés que aún no ha acabado. El madrileño habló de los rumores sobre su posible marcha del equipo y dejó claro que todo puede pasar en este mercado de fichajes. «Tengo dos años de contrato aquí, he venido a hacer la pretemporada como es mi obligación y las cosas externas que pasen día a día se llevan desde otra parcela. En fútbol puede pasar cualquier cosa. Aquí estoy súper contento, en un club y en una ciudad que me lo han dado todo y voy a entrenar al cien por cien, como siempre he hecho, pero hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa, no solo conmigo sino con cualquier jugador», explicó.

Sobre su futuro destacó la importancia que tiene el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, José Antonio Martín Petón, en su decisión. «Está claro que es mi gran valedor, las decisiones las tomamos en conjunto y su opinión cuenta mucho para mí». «Estoy aquí y en Primera División por él y le debo todo», añadió el madrileño.

También tuvo palabras para el nuevo entrenador, Leo Franco. El centrocampista madrileño indicó que lo conoce fuera de los terrenos de juego y que cree que es una persona «muy cercana», pero que sobre el césped es «una incógnita» porque no conoce sus gustos ni sus ideas.

Habló también de las sensaciones del equipo de cara al proyecto en Primera División. «Estamos muy ilusionados con esta temporada, con el míster nuevo, con los compañeros nuevos que están llegando y van a seguir llegando. Va a haber mucha competitividad. Parece que puedo tener muchos minutos, pero aquí hay que ganárselos en el entrenamiento, semana a semana», sentenció el jugador del Huesca.

Pruebas médicas / Los jugadores del conjunto oscense pasaron por el habitual reconocimiento médico de pretemporada ayer. La plantilla fue dividida en dos grupos para que pudieran compaginar estas pruebas con el entrenamiento matinal y los reconocimientos médicos se llevaron a cabo tanto en la clínica Viamed Santiago como en la Policlínica Alto Aragón.

Mientras, el entrenamiento tuvo lugar en esta ocasión en el campo de entrenamiento del Instituto Montearagón, a diferencia de su primera sesión el jueves, que se desarrolló en el terreno de juego del IES Pirámide.