El gran día de Abadía

Llega el gran día de la temporada para Toni Abadía. El pupilo de José Luis Mareca llega en el mejor estado de forma de la temporada para afrontar la gran final de los 5.000 lisos. Serán las 20.55 horas cuando se dé el pistoletazo de salida a una de las pruebas de mayor nivel de los Europeos. Será un título muy caro. Correrán los tres primeros del diezmil, el francés Morhad, el belga Bashir y el italiano Crippa, junto al galo Mekhissi, campeón en los obstáculos. También estarán los turcos-kenianos Polat, Kaan y Ramazan. Y no conviene olvidar a los fantásticos hermanos Ingebrigtsen, que doblan el milqui y el 5.000.

Toni también tendrá un enemigo en casa. Es Adel Mechaal, que no está en su mejor momento tras lo visto con su cuarto puesto del diezmil. Abadía también estará arropado por Chiqui Pérez, que entrena con el aragonés en Zaragoza.

Toni Abadía llega sin imprevistos y en un momento muy prometedor. Al menos espera repetir su medalla de bronce en los pasados Europeos de Rotterdam, donde corrió los 10.000 lisos. «Física y anímicamente me encuentro muy bien. La temperatura ha bajado y esto me beneficia porque el calor me cansa más de la cuenta», afirmaba ayer desde Berlín. El atleta del Nike indicaba que «estoy disfrutando mucho del ambiente de la competición viendo los rivales que van a doblar prueba. Tengo ganas de salir a darlo todo y hacer una buena carrera», afirma Abadía.

El corredor zaragozano de 28 años piensa que la carrera «la lanzaran los turcos. Hay que estar mentalizado para correr en vueltas entre 1.04 y 1.05, que es un ritmo para bajar de 13.30».

Para el aragonés será muy importante la colocación en carrera. «Así se puede lanzar el ataque definitivo en los últimos 500 o 400 metros. No quiero ser yo el que lo lance, sino que estaré a la expectativa y los últimos 200 metros ir con todo. Quiero estar bien colocado y no cerrarme en los últimos metros. Si no estoy atento, lo puedo pagar. Sé que tengo piernas para correr mucho al final».

A Abadía le da lo mismo que sea una carrera lenta o rápida. «El que está fuerte lo está para los dos tipos de ritmos. El estadio es una pasada y la cultura atlética es espectacular. Son muy meticulosos en la organización y hay que felicitar a este Europeo».