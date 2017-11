El gran día del alpinista modesto

Javier Garrido es un alpinista modesto. «Soy un tío normal y corriente y he hecho un montón de montañas. Pero no soy un deportista de alto nivel como mi hermano Fernando o Carlos Pauner. Sin embargo, estoy encantado de que Montañeros de Aragón se haya acordado de mí», dice Garrido, que fue uno de los galardonados el jueves en la entrega de Premios y Trofeos del club aragonés.

Fue muy simbólico que le entregara la placa el ochomilista Carlos Pauner. Garrido se llevó el Trofeo Rabadá y Navarro a la trayectoria. «Fernando sí que tiene unas cualidades excepcionales y, como Pauner, son dos montañeros mediáticos. Lo comparo con un atleta que gana carreras y otro que se limita a correr». Pese a no darse importancia, ha subido montañas por todo el mundo. «Mi techo es el Aconcagua, de 6.962 metros y el Cerro Marmolejo, de 6.100 metros. He subido 30 cimas de los Alpes, el Cervino una docena de veces y un centenar de montañas en los Pirineos». Su cima preferida en los Pirineos es el Monte Perdido. «Es el que más me gusta. Está en Ordesa y como montaña caliza tiene su personalidad propia. Tiene muchas rutas diferentes. Está la cara norte con su glaciar, la sur con el lago helado, la ruta de las escaleras...».

Javier Garrido nació en Madrid hace 56 años. «Pero a los dos nos trasladamos a Zaragoza porque destinaron a Rafael, mi padre, a la capital aragonesa». Desde los diez años le entró el gusanillo por la montaña. «Mi padre trabajaba en la Escuela Militar de Montaña y mi primer pico fue la Collarada. Lo subí con Fernando y con mi padre desde el ibón de Ip. Tengo un recuerdo muy nítido de unas sensaciones de plenitud y felicidad cuando estaba en la cima», afirma Garrido.

Socio de Mayencos y Montañeros de Aragón, su gran pasión siempre ha sido el esquí de montaña. «Antes hacía cosas más arriesgadas y para mí lo más interesante ha sido el esquí extremo. He llegado a hacer el descenso de la Zapatilla en Candanchú, la cara norte de los Picos del Infierno y el corredor de la cara norte del pico del Águila», indica Javier Garrido. Tiene cinco hermanos y está casado con María Pilar. «Le gusta hacer montaña como a mis hijos Daniel y Alicia», apunta.

Tras 26 años viviendo en Zaragoza se trasladó a Jaca. «Era guía de montaña y licenciado en psicología deportiva. No sabía por dónde encaminar mi futuro». Pero al final decidió fundar en 1994 junto a Fernando Garrido, Juan Bazán, Nines Gracia y Benito Pérez la empresa Aragón Aventura. «No me gusta decir que somos los pioneros de las empresas de deportes de aventura, porque queda feo. Pero somos de los primeros en España. Nacimos como una compañía de guías en Biescas y después nos trasladamos a Gavín y finalmente a Jaca. Primero fuimos una compañía de guías de montaña y después una agencia de viajes especializada», dice.

El turismo activo vivió sus mejores tiempos a primeros de siglo XXI. «Después llegaron unos años difíciles que hemos superado. Ahora, ahí estamos, sin parar de preparar cosas». Aragón Aventura tiene cinco trabajadores fijos. «En verano llegamos a tener 14 personas y trabajamos con guías locales de India, Argentina y Marruecos», indica Garrido. Junto a las actividades convencionales de barranquismo, senderismo o vías ferratas, organiza expediciones a las montañas del mundo.

Dos aspectos preocupan a Garrido. «Al ser actividades en alta montaña entran variables como el frío, la altura, las avalanchas o la meteorología. Lo más difícil es hacerlo razonablemente bien y que todo el mundo vuelva sano y salvo». Y hay otra problemática. «Falta una regulación estatal sobre este tipo de empresas. En el marco que nos movemos es difícil trabajar, no hay una regulación y cada uno hace lo que quiere», concluye.